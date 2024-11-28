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Місячний посівний календар на грудень 2024 — коли та що садити

28 листопада 2024 07:22
Олександра Ткачук - Редактор
Місячний посівний календар на грудень 2024 — які дні сприятливі для роботи з рослинами
Рослини у горщиках на підвіконні. Фото: istockphoto.com
Олександра Ткачук - Редактор

Плануєте займатися садом чи городом у грудні 2024 року або ж маєте "зелений куток" вдома на підвіконні? Місячний посівний календар допоможе вибрати найкращі дати для посіву, посадки та догляду за рослинами.

Які дні грудня є сприятливими для роботи з різними культурами, а які краще залишити для відпочинку рослин, дізнайтеся далі у нашому місячному посівному календарі на грудень 2024 року.

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Фази Місяця у грудні 2024 року

  • Молодик у знаку Стрілець — 1 грудня о 9:22 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 2 по 14 грудня;
  • Повня у знаку Близнюки — 15 грудня о 12:03 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 16 по 30 грудня;
  • Молодик у знаку Козеріг — 31 грудня о 01:28 за Києвом;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у серпні 2024 року
Фази Місяця у грудні. Фото: shutterstock.com

Посівний календар на грудень 2024 — які дні сприятливі для роботи в саду та на городі

Наступні дати стануть найсприятливішими для роботи з рослинами: 3, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 грудня

Ці дні підходять як для посадки рослин, так і для підживлення або догляду за ними. 

 

Посівний календар на грудень 2024 — які дні сприятливі для роботи в саду та на городі
Робота з рослинами. Фото: shutterstock.com

Які дати несприятливі для роботи з рослинами у грудні 2024 року

Небезпечними днями, коли можна нашкодити рослинам у грудні, будуть: 1, 2, 5, 6, 7, 15, 30, 31 число

У ці дати не рекомендується займатися будь-якими важливими справами на городі та в саду. Кімнатні рослини також варто у цей період залишити в спокою. 

Водночас можна використати ці дні для підготовки насіння до ранніх висаджувань навесні, укриття від морозу найчутливіших рослин, перевірки садового інвентарю. 

 

Які дати несприятливі для роботи з рослинами у грудні 2024 року
Рослини у горщику. Фото: freepik.com

Що та коли можна сіяти у грудні 2024 року за місячним календарем

У нашому місячному календарі ви знайдете дати для висадки овочів, ягід, декоративних і кімнатних рослин: 

  • морква, картопля і буряк — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 грудня;
  • ріпчаста цибуля і часник — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 грудня;
  • перець, томати, баклажани — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 грудня;
  • гарбузи, кабачки, патисони та огірки — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 грудня;
  • капуста — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 грудня;
  • кріп, петрушка, шпинат та інша зелень — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 грудня;
  • ягоди та фрукти — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 грудня;
  • багаторічні та однорічні квіти — 16,17, 20, 21, 22, 23 грудня;
  • бульбові та цибулинні квіти — 16,17, 20, 21, 22, 23 грудня;
  • декоративні рослини — 16,17, 20, 21, 22, 23 грудня;
  • кімнатні рослини — 16,17, 20, 21, 22, 23 грудня.

Раніше ми писали, які ознаки вказують на готовність кімнатної рослини до пересадки.

Нагадаємо, ми розповідали, чи безпечно пересаджувати кімнатні рослини під час цвітіння.

Також ділимося з вами корисними порадами, що посіяти на розсаду в січні.

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