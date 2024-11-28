Місячний посівний календар на грудень 2024 — які дні сприятливі для роботи з рослинами

Рослини у горщиках на підвіконні. Фото: istockphoto.com

Плануєте займатися садом чи городом у грудні 2024 року або ж маєте "зелений куток" вдома на підвіконні? Місячний посівний календар допоможе вибрати найкращі дати для посіву, посадки та догляду за рослинами.

Які дні грудня є сприятливими для роботи з різними культурами, а які краще залишити для відпочинку рослин, дізнайтеся далі у нашому місячному посівному календарі на грудень 2024 року.

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Фази Місяця у грудні 2024 року

Молодик у знаку Стрілець — 1 грудня о 9:22 за Києвом;

— 1 грудня о 9:22 за Києвом; Місяць, що зростає — з 2 по 14 грудня;

— з 2 по 14 грудня; Повня у знаку Близнюки — 15 грудня о 12:03 за Києвом;

— 15 грудня о 12:03 за Києвом; Місяць, що спадає — з 16 по 30 грудня;

— з 16 по 30 грудня; Молодик у знаку Козеріг — 31 грудня о 01:28 за Києвом;

— 31 грудня о 01:28 за Києвом; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця у грудні. Фото: shutterstock.com

Посівний календар на грудень 2024 — які дні сприятливі для роботи в саду та на городі

Наступні дати стануть найсприятливішими для роботи з рослинами: 3, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 грудня.

Ці дні підходять як для посадки рослин, так і для підживлення або догляду за ними.

Робота з рослинами. Фото: shutterstock.com

Які дати несприятливі для роботи з рослинами у грудні 2024 року

Небезпечними днями, коли можна нашкодити рослинам у грудні, будуть: 1, 2, 5, 6, 7, 15, 30, 31 число.

У ці дати не рекомендується займатися будь-якими важливими справами на городі та в саду. Кімнатні рослини також варто у цей період залишити в спокою.

Водночас можна використати ці дні для підготовки насіння до ранніх висаджувань навесні, укриття від морозу найчутливіших рослин, перевірки садового інвентарю.

Рослини у горщику. Фото: freepik.com

Що та коли можна сіяти у грудні 2024 року за місячним календарем

У нашому місячному календарі ви знайдете дати для висадки овочів, ягід, декоративних і кімнатних рослин:

морква, картопля і буряк — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 грудня;

ріпчаста цибуля і часник — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 грудня;

перець, томати, баклажани — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 грудня;

гарбузи, кабачки, патисони та огірки — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 грудня;

капуста — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 грудня;

кріп, петрушка, шпинат та інша зелень — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 грудня;

ягоди та фрукти — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 грудня;

багаторічні та однорічні квіти — 16,17, 20, 21, 22, 23 грудня;

бульбові та цибулинні квіти — 16,17, 20, 21, 22, 23 грудня;

декоративні рослини — 16,17, 20, 21, 22, 23 грудня;

кімнатні рослини — 16,17, 20, 21, 22, 23 грудня.

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