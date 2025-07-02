Как правильно хранить озимый чеснок — полезные советы

Дачник с собранным урожаем чеснока в руках. Фото: Freepik

Для того, чтобы озимый чеснок зимой не прорастал, а головки оставались крепкими и здоровыми, стоит знать определенные правила хранения. Опытные дачники рассказывают, как правильно подготовить эту культуру к хранению, чтобы не допустить ошибки.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Обрезка от листьев

Дачники с опытом категорически не рекомендуют спешить обрезать чеснок от листьев. Дело в том, что даже после сбора урожая головки получают питание от листьев, которые еще не успели высохнуть полностью. Поэтому если вы будете обрезать зеленое перо, вы не дадите головкам питаться.

Причем, делать это лучше только осенью, а если совсем не обрезать листья, то ничего страшного не будет.

Большой урожай озимого чеснока в ящике. Фото: Pinterest

Мытье головок

Также дачники не советуют мыть головки после сбора урожая, а также обрабатывать и сушить на солнце их. Дело в том, что под палящими лучами солнца головки начинают сохнуть и теряют вес, а зубочки становятся не такими качественными и плохо хранятся.

Поэтому лучше сразу после сбора урожая положить чеснок куда-то туда, где есть тень, и сложить на мешковину одним слоем. Если у вас есть мята на огороде, перекладывайте чеснок ее стеблями, чтобы уберечь от болезней.

Процесс хранения урожая чеснока. Фото: Decorexpro

Обрезка чеснока

Обрезать дачники рекомендуют ближе к осени, оставляя примерно десять сантиметров стебля. Если вы слишком коротко обрежете культуру, она начнет быстрее терять вес и сочность, а также раньше срока будет прорастать.

Чеснок опытные дачники сортируют и обрезают лишь в месте корней до трех-пяти сантиметров.

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