Як правильно зберігати озимий часник — корисні поради

Дачник із зібраним врожаєм часнику в руках. Фото: Freepik

Для того, щоб озимий часник взимку не проростав, а головки залишалися міцними і здоровими, варто знати певні правила зберігання. Досвідчені дачники розповідають, як правильно підготувати цю культуру до зберігання, щоб не припуститися помилки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Як підготувати озимий часник до зберігання

Обрізка від листя

Дачники з досвідом категорично не рекомендують поспішати обрізати часник від листя. Річ у тім, що навіть після збору врожаю головки отримують живлення від листя, яке ще не встигло висохнути повністю. Тому, якщо ви будете обрізати зелене перо, ви не дасте головкам живитися.

Причому робити це краще лише восени, а якщо зовсім не обрізати листя, то нічого страшного не буде.

Великий врожай озимого часнику в ящику. Фото: Pinterest

Миття головок

Також дачники не радять мити голівки після збору врожаю, а також обробляти й сушити на сонці їх. Річ у тім, що під палючими променями сонця головки починають сохнути і втрачають вагу, а зубчики стають не такими якісними і погано зберігаються.

Тому краще одразу після збору врожаю покласти часник кудись туди, де є тінь, і скласти на мішковину одним шаром. Якщо у вас є м’ята на городі, перекладайте часник її стеблами, щоб вберегти від хвороб.

Процес зберігання врожаю часнику. Фото: Decorexpro

Обрізка часнику

Обрізати дачники рекомендують ближче до осені, залишаючи приблизно десять сантиметрів стебла. Якщо ви занадто коротко обріжете культуру, вона почне швидше втрачати вагу і соковитість, а також раніше терміну проростатиме.

Часник досвідчені дачники сортують і обрізають лише в місці коріння до трьох-п’яти сантиметрів.

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити часник за місяць до збору врожаю на городі.

Раніше ми розповідали про те, чому не варто викидати пророслий часник.

Також ми повідомляли про те, чому не можна садити часник у деревну золу на городі.