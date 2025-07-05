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Насекомые даже не приблизятся — как спасти рукколу от вредителей

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 22:33
Как защитить рукколу от вредителей — эффективные народные методы, советы дачникам
Сбор урожая рукколы на огороде. Фото: Decorexpro

Не секрет, что руккола — это очень вкусное и в то же время полезное растение, которое многие любят добавлять в блюда или есть в свежем виде, но ее также обожают различные насекомые. Опытные дачники рассказали, как можно защитить эту зелень от вредителей, чтобы сохранить ее урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Руккола не требует особого ухода и довольно быстро растет, поэтому ее многие выращивают на своем участке. Однако эта зелень, как и другие растения на огороде, часто страдает от различных насекомых-вредителей. Эти паразиты едят листья рукколы и могут оставить вас без урожая, поэтому от них обязательно нужно избавляться.

Но химическими средствами ни в коем случае нельзя обрабатывать рукколу, ведь после этого ее категорически не стоит употреблять. Для этого идеально подойдут народные методы, которые помогут вам эффективно, но безопасно спасти зелень от вредителей.

Руккола
Растение рукколы на огороде. Фото: Freepik

Как можно спасти рукколу от вредителей

Настойка из одуванчика

Чтобы спасти рукколу от блошки, которая очень любит лакомиться ее листьями, нужно приготовить настойку из обычного одуванчика. Для этого возьмите такие ингредиенты, как:

  • Листья и корни одуванчика в измельченном виде — 500 грамм
  • Натертое или жидкое мыло — одна столовая ложка.
  • Вода — одно ведро

Залейте растения водой, добавьте туда мыло и побрызгайте рукколу приготовленным раствором.

Настойка из полыни

Можете также защитить рукколу полынью, а для этого вам нужно приготовить смесь из таких ингредиентов, как:

  • Полынь в измельченном виде — 300 грамм
  • Воды — один литр
  • Измельченный чеснок — 100 грамм
  • Вода для разведения — пять литров

Залейте полынь водой, прокипятите в течение десяти минут, добавьте чеснок и разведите готовую смесь в воде.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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