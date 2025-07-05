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Головна Дім Комахи навіть не наблизяться — як врятувати руколу від шкідників

Комахи навіть не наблизяться — як врятувати руколу від шкідників

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 22:33
Як захистити руколу від шкідників — ефективні народні методи, поради дачникам
Збір врожаю руколи на городі. Фото: Decorexpro

Не секрет, що рукола — це дуже смачна і водночас корисна рослина, яку багато хто любить додавати до страв чи їсти у свіжому вигляді, але її також обожнюють різні комахи. Досвідчені дачники розповіли, як можна захистити цю зелень від шкідників, щоб зберегти її врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Рукола не потребує особливого догляду і доволі швидко росте, тому її багато хто вирощує на своїй ділянці. Однак ця зелень, як й інші рослини на городі, часто страждає від різних комах-шкідників. Ці паразити їдять листя руколи та можуть залишити вас без врожаю, тому їх обов’язково потрібно позбавлятися.

Але хімічними засобами ні в якому разі не можна обробляти руколу, адже після цього її категорично не варто вживати. Для цього ідеально підійдуть народні методи, які допоможуть вам ефективно, але безпечно врятувати зелень від шкідників.

Руккола
Рослина руколи на городі. Фото: Freepik

Як можна врятувати руколу від шкідників

Настоянка з кульбаби

Щоб врятувати руколу від блішки, яка дуже любить ласувати її листям, потрібно приготувати настоянку зі звичайної кульбаби. Для цього візьміть такі інгредієнти, як:

  • Листя і коріння кульбаби у подрібненому вигляді — 500 грамів
  • Натерте або рідке мило — одна столова ложка
  • Вода — одне відро

Залийте рослини водою, додайте туди мило і покропіть руколу приготовленим розчином. 

Настоянка з полину

Можете також захистити руколу полином, а для цього вам потрібно приготувати суміш з таких інгредієнтів, як:

  • Полин у подрібненому вигляді — 300 грамів
  • Води — один літр
  • Подрібнений часник — 100 грамів
  • Вода для розведення — п’ять літрів

Залийте полин водою, прокип’ятіть протягом десяти хвилин, додайте часник і розведіть готову суміш у воді.

Нагадаємо, ми писали про те, чим і як потрібно підживлювати кріп у 2025 році. 

Раніше ми розповідали про те, чому петрушка стає жовтою і як врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, чому не можна вирощувати щавель на городі.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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