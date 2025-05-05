Когда лучше сажать фасоль на огороде весной 2025 для хорошего урожая — благоприятные дни

Дачник, который собирает урожай фасоли на огороде. Фото: Garden

Каждый дачник с опытом знает, что фасоль не требует особого ухода, но далеко не все, к сожалению, знают, как ее правильно сажать. Узнайте, когда стоит посеять этого представителя бобовых весной и как именно, чтобы не допустить ошибку и не потерять урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит сажать фасоль весной 2025 года

Сажать бобовые на огороде нужно тогда, когда почва хорошо прогреется, а солнечного света будет достаточно для хорошего развития. В Украине обычно этот период наступает с мая, когда почва на огороде прогреется до 12-15 тепла на глубине в десять сантиметров.

Несмотря на то, что фасоль способна выдерживать снижение температуры воздуха до одного градуса, лучше ее сажать тогда, когда на улице будет 20-25 градусов тепла. Дело в том, что из-за холода, ветра и дождей с растений начнут сыпаться цветы, а сами они пострадают от грибковых болезней, тогда как жара может привести к отсутствию завязи.

Сорта фасоли, которые вьются, сажать нужно позже — где-то через неделю. После первой посадки бобовые можно сажать где-то каждые десять дней, начиная с середины мая и заканчивая аж началом июля.

Урожай фасоли на огороде. Фото: Pinterest

Когда сажать фасоль по народным приметам

В народе говорят, что существуют определенные приметы, которые могут подсказать, когда посадить фасоль на огороде. Так, например, одна из примет говорит, что начинать сажать представителя бобовых можно тогда, когда на улице зацветут каштаны.

Как правильно сажать фасоль

Кустовые сорта фасоли нужно сажать на глубину в пять-шесть сантиметров и на расстоянии в 20-25 сантиметров между растениями, тогда как вьющиеся сорта сеют на расстоянии 25-30 сантиметров между кустами и 50 сантиметров между рядами.

Чтобы защитить семена от возможных заморозков ночью, накройте посевы пленкой. Также не забывайте время от времени поливать фасоль, то есть, один раз в неделю, пропалывать ее, рыхлить землю, удобрять кусты и подвязывать побеги.

Посев фасоли на огороде. Фото: Frepik

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