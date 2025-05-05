Коли краще садити квасолю на городі навесні 2025 для гарного врожаю — сприятливі дні

Дачник, який збирає врожай квасолі на городі. Фото: Garden

Кожен дачник із досвідом знає, що квасоля не потребує особливого догляду, але далеко не всі, на жаль, знають, як її правильно садити. Дізнайтеся, коли варто посіяти цього представника бобових навесні та як саме, щоб не припуститися помилки і не втратити врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто садити квасолю навесні 2025 року

Садити бобові на городі потрібно тоді, коли ґрунт гарно прогріється, а сонячного світла буде достатньо для гарного розвитку. В Україні зазвичай цей період настає з травня, коли ґрунт на городі прогріється до 12-15 тепла на глибині в десять сантиметрів.

Попри те, що квасоля здатна витримувати зниження температури повітря до одного градуса, краще її садити тоді, коли надворі буде 20-25 градусів тепла. Справа в тому, що через холод, вітер і дощі з рослин почнуть сипатися квіти, а самі вони постраждають від грибкових хвороб, тоді як спека може призвести до відсутності зав’язі.

Сорти квасолі, які в’ються, садити потрібно пізніше — десь за тиждень. Після першої посадки бобові можна садити десь кожні десять днів, починаючи із середини травня і закінчуючи аж початком липня.

Врожай квасолі на городі. Фото: Pinterest

Коли садити квасолю за народними прикметами

У народі кажуть, що існують певні прикмети, які можуть підказати, коли посадити квасолю на городі. Так, наприклад, одна з прикмет каже, що починати садити представника бобових можна тоді, коли надворі зацвітуть каштани.

Як правильно садити квасолю

Кущові сорти квасолі потрібно садити на глибину в п’ять-шість сантиметрів і на відстані в 20-25 сантиметрів між рослинами, тоді як виткі сорти сіють на відстані 25-30 сантиметрів між кущами і 50 сантиметрів між рядами.

Щоб захистити насіння від можливих заморозків вночі, накрийте посіви плівкою. Також не забувайте час від часу поливати квасолю, тобто, один раз на тиждень, прополювати її, розпушувати землю, удобрювати кущі та підв’язувати пагони.

Посів квасолі на городі. Фото: Frepik

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