Когда надо сажать баклажаны в 2025 году — благоприятные дни, советы дачникам

Выращивание баклажанов на огороде. Фото: Freepik

Такие популярные овощи, как баклажаны, любят тепло, поэтому сажать их лучше в прогретую почву и в условиях отсутствия заморозков. Чтобы вырастить самый лучший урожай баклажанов, узнайте, в какие сроки их лучше высаживать на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Баклажаны любят расти в теплых условиях, а если их посадить раньше или позже срока, они могут погибнуть или не дать урожай до осени. Период посадки зависит от климатических условий, сорта овоща и даже фазы луны в календаре.

Чтобы выбрать идеальный срок посадки баклажанов на огороде, стоит знать, когда это лучше делать и как подобрать время в зависимости от региона проживания.

Урожай баклажанов на кусте. Фото: Decorexpro

Когда лучше сажать баклажаны

Дачники с опытом рекомендуют сажать баклажаны в открытый грунт тогда, когда он прогреется до 15 градусов тепла на глубине в десять сантиметров, а на улице днем будет стабильно выше 18 тепла. Ни в коем случае нельзя это делать, когда по ночам еще есть заморозки.

Посаженная рассада баклажанов на огороде. Фото: Pinterest

Когда сажать баклажаны в зависимости от региона

Если вы живете в южном регионе, сажать баклажаны лучше с конца апреля до начала мая, а если в центре, то делать это стоит с середины до конца мая. Тем, чей регион расположен в северной части Украины, высаживать баклажаны стоит в начале июня, но лучше использовать временные укрытия.

Но прежде, чем сажать эти овощи, стоит за семь-десять дней проверять погодные условия. Если ожидается снижение температуры на улице, лучше подождать, пока не станет теплее. Или же вы можете подготовить укрытие, которое не даст баклажанам замерзнуть, например, это может быть пленка или агроволокно.

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