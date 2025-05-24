Коли треба садити баклажани в 2025 році — сприятливі дні, поради дачникам

Вирощування баклажанів на городі. Фото: Freepik

Такі популярні овочі, як баклажани, люблять тепло, тому садити їх краще в прогрітий ґрунт і в умовах відсутності заморозків. Щоб виростити найкращий врожай баклажанів, дізнайтеся, в які терміни їх краще висаджувати на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Баклажани люблять рости в теплих умовах, а якщо їх посадити раніше чи пізніше за термін, вони можуть загинути чи не дати врожай до осені. Період посадки залежить від кліматичних умов, сорту овоча і навіть фази місяця в календарі.

Щоб обрати ідеальний термін посадки баклажанів на городі, варто знати, коли це краще робити і як підібрати час в залежності від регіону проживання.

Врожай баклажанів на кущі. Фото: Decorexpro

Коли краще садити баклажани

Дачники з досвідом рекомендують садити баклажани у відкритий ґрунт тоді, коли він прогріється до 15 градусів тепла на глибині в десять сантиметрів, а надворі вдень буде стабільно вище 18 тепла. Ні в якому разі не можна це робити, коли по ночах ще є заморозки.

Посаджена розсада баклажанів на городі. Фото: Pinterest

Коли садити баклажани в залежності від регіону

Якщо ви живете в південному регіоні, садити баклажани краще з кінця квітня до початку травня, а якщо в центрі, то робити це варто з середини до кінця травня. Тим, чий регіон розташований в північній частині України, висаджувати баклажани варто на початку червня, але краще використовувати тимчасові укриття.

Але перш, ніж садити ці овочі, варто за сім-десять днів перевіряти погодні умови. Якщо очікується зниження температури надворі, краще почекати, поки не стане тепліше. Або ж ви можете підготувати покриття, яке не дасть баклажанам замерзнути, наприклад, це може бути плівка або агроволокно.

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