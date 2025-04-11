Когда посадить свеклу на огороде в апреле 2025 года по лунному календарю — самые благоприятные даты, советы дачникам

Дачник, который держит выращенную свеклу. Фото: Hindustan

Многие дачники выращивают на своем огороде свеклу, ведь это уникальный овощ, который можно варить, запекать, есть в свежем виде или готовить блюда. А чтобы урожай получился действительно хорошим и вкусным, необходимо знать, когда ее посадить в апреле на огороде согласно лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда нужно сажать свеклу весной

Запомните, что свекла не любит холодную почву, поэтому ни в коем случае не сажайте ее в непрогретую землю. Дождитесь, пока она прогреется до восьми-десяти градусов тепла. Также время посадки этих корнеплодов зависит от того, в каком регионе вы живете.

Если вы живете в южной части Украины, свеклу лучше сажать в середине апреля, если в центре — то в начале мая. Тем, кто проживает в северном регионе нашей страны, лучше сажать этот популярный овощ во второй половине мая.

Но многие дачники обращают внимание на фазы Луны, которые указаны в лунном календаре. Считается, что растения, посаженные в "правильные даты", дадут лучший урожай. Поэтому чтобы свекла выросла здоровой и вкусной, обратитесь за помощью к лунному календарю.

Урожай свеклы на огороде. Фото: Pixabay

Когда лучше сажать свеклу в апреле 2025 года по лунному календарю

Согласно лунному календарю, самыми благоприятными датами для посадки свеклы на огороде в апреле 2025 года считаются такие дни, как:

14 апреля

18 апреля

21-22 апреля

26-27 апреля

Выращивание свеклы на огороде. Фото: Pinterest

После чего можно и не стоит сажать свеклу

Опытные дачники советуют обратить внимание на то, какие растения растут на вашем огороде, чтобы не потерять урожай. Так, этот овощ стоит посадить после таких культур, как:

Помидоры

Огурцы

Перец

Помидоры

Кабачки

Фасоль

Горох

Баклажаны

В то же время категорически нельзя это делать после таких растений, как:

Картофель

Капуста

Морковь

Шпинат

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