Когда посадить свеклу на огороде в апреле 2025 года по лунному календарю — самые благоприятные даты, советы дачникам

Когда стоит посадить свеклу в апреле 2025 года — лунный календарь
Многие дачники выращивают на своем огороде свеклу, ведь это уникальный овощ, который можно варить, запекать, есть в свежем виде или готовить блюда. А чтобы урожай получился действительно хорошим и вкусным, необходимо знать, когда ее посадить в апреле на огороде согласно лунному календарю.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Когда нужно сажать свеклу весной
Запомните, что свекла не любит холодную почву, поэтому ни в коем случае не сажайте ее в непрогретую землю. Дождитесь, пока она прогреется до восьми-десяти градусов тепла. Также время посадки этих корнеплодов зависит от того, в каком регионе вы живете.
Если вы живете в южной части Украины, свеклу лучше сажать в середине апреля, если в центре — то в начале мая. Тем, кто проживает в северном регионе нашей страны, лучше сажать этот популярный овощ во второй половине мая.
Но многие дачники обращают внимание на фазы Луны, которые указаны в лунном календаре. Считается, что растения, посаженные в "правильные даты", дадут лучший урожай. Поэтому чтобы свекла выросла здоровой и вкусной, обратитесь за помощью к лунному календарю.
Когда лучше сажать свеклу в апреле 2025 года по лунному календарю
Согласно лунному календарю, самыми благоприятными датами для посадки свеклы на огороде в апреле 2025 года считаются такие дни, как:
- 14 апреля
- 18 апреля
- 21-22 апреля
- 26-27 апреля
После чего можно и не стоит сажать свеклу
Опытные дачники советуют обратить внимание на то, какие растения растут на вашем огороде, чтобы не потерять урожай. Так, этот овощ стоит посадить после таких культур, как:
- Помидоры
- Огурцы
- Перец
- Помидоры
- Кабачки
- Фасоль
- Горох
- Баклажаны
В то же время категорически нельзя это делать после таких растений, как:
- Картофель
- Капуста
- Морковь
- Шпинат
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