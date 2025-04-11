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Когда стоит посадить свеклу в апреле 2025 года — лунный календарь

11 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда посадить свеклу на огороде в апреле 2025 года по лунному календарю — самые благоприятные даты, советы дачникам
Дачник, который держит выращенную свеклу. Фото: Hindustan
Кристина Кучугурная - Редактор

Многие дачники выращивают на своем огороде свеклу, ведь это уникальный овощ, который можно варить, запекать, есть в свежем виде или готовить блюда. А чтобы урожай получился действительно хорошим и вкусным, необходимо знать, когда ее посадить в апреле на огороде согласно лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда нужно сажать свеклу весной

Запомните, что свекла не любит холодную почву, поэтому ни в коем случае не сажайте ее в непрогретую землю. Дождитесь, пока она прогреется до восьми-десяти градусов тепла. Также время посадки этих корнеплодов зависит от того, в каком регионе вы живете.

Если вы живете в южной части Украины, свеклу лучше сажать в середине апреля, если в центре — то в начале мая. Тем, кто проживает в северном регионе нашей страны, лучше сажать этот популярный овощ во второй половине мая.

Но многие дачники обращают внимание на фазы Луны, которые указаны в лунном календаре. Считается, что растения, посаженные в "правильные даты", дадут лучший урожай. Поэтому чтобы свекла выросла здоровой и вкусной, обратитесь за помощью к лунному календарю.

Свекла
Урожай свеклы на огороде. Фото: Pixabay

Когда лучше сажать свеклу в апреле 2025 года по лунному календарю

Согласно лунному календарю, самыми благоприятными датами для посадки свеклы на огороде в апреле 2025 года считаются такие дни, как:

  • 14 апреля
  • 18 апреля
  • 21-22 апреля
  • 26-27 апреля
Растения свеклы
Выращивание свеклы на огороде. Фото: Pinterest

После чего можно и не стоит сажать свеклу

Опытные дачники советуют обратить внимание на то, какие растения растут на вашем огороде, чтобы не потерять урожай. Так, этот овощ стоит посадить после таких культур, как:

  • Помидоры
  • Огурцы
  • Перец
  • Помидоры
  • Кабачки
  • Фасоль
  • Горох
  • Баклажаны

В то же время категорически нельзя это делать после таких растений, как:

  • Картофель
  • Капуста
  • Морковь
  • Шпинат

Напомним, мы писали о том, как правильно собирать урожай свеклы после дождя.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно сажать возле свеклы на огороде для хорошего урожая.

Также мы сообщали о том, чем стоит подкормить свеклу на огороде для улучшения урожая.

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