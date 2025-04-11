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Коли варто посадити буряк у квітні 2025 року — місячний календар

11 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Коли посадити буряк на городі в квітні 2025 року за місячним календарем — найсприятливіші дати, поради дачникам
Дачник, який тримає вирощений буряк. Фото: Hindustan
Христина Кучугурна - Редактор

Багато дачників вирощують на своєму городі буряк, адже це унікальний овоч, який можна варити, запікати, їсти у свіжому вигляді або готувати страви. А щоб врожай вийшов дійсно гарним і смачним, необхідно знати, коли його посадити у квітні на городі згідно з місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли потрібно садити буряк навесні

Запам’ятайте, що буряк не любить холодний ґрунт, тому ні в якому разі не садіть його в непрогріту землю. Дочекайтеся, поки вона прогріється до восьми-десяти градусів тепла. Також час посадки цих коренеплодів залежить від того, в якому регіоні ви живете.

Якщо ви живете в південній частині України, буряк краще садити в середині квітня, якщо в центрі — то на початку травня. Тим, хто проживає в північному регіоні нашої країни, краще садити цей популярний овоч в другій половині травня.

Але багато дачників звертають увагу на фази Місяця, які вказані в місячному календарі. Вважається, що рослини, посаджені в "правильні дати", дадуть кращий врожай. Тому щоб буряк виріс здоровим і смачним, зверніться по допомогу до місячного календаря.

Свекла
Врожай буряка на городі. Фото: Pixabay

Коли краще садити буряк у квітні 2025 року за місячним календарем

Згідно з місячним календарем, найсприятливішими датами для посадки буряка на городі в квітні 2025 року вважаються такі дні, як:

  • 14 квітня
  • 18 квітня
  • 21-22 квітня
  • 26-27 квітня
Растения свеклы
Вирощування буряка на городі. Фото: Pinterest

Після чого можна і не варто садити буряк

Досвідчені дачники радять звернути увагу на те, які рослини ростуть на вашому городі, щоб не втратити врожай. Так, цей овоч варто посадити після таких культур, як:

  • Помідори
  • Огірки
  • Перець
  • Помідори
  • Кабачки
  • Квасоля
  • Горох
  • Баклажани

Водночас категорично не можна це робити після таких рослин, як:

  • Картопля
  • Капуста
  • Морква
  • Шпинат

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно збирати врожай буряка після дощу. 

Раніше ми розповідали про те, що потрібно садити біля буряка на городі для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, чим варто підживити буряк на городі для покращення врожаю.

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