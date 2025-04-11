Коли посадити буряк на городі в квітні 2025 року за місячним календарем — найсприятливіші дати, поради дачникам

Дачник, який тримає вирощений буряк. Фото: Hindustan

Багато дачників вирощують на своєму городі буряк, адже це унікальний овоч, який можна варити, запікати, їсти у свіжому вигляді або готувати страви. А щоб врожай вийшов дійсно гарним і смачним, необхідно знати, коли його посадити у квітні на городі згідно з місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли потрібно садити буряк навесні

Запам’ятайте, що буряк не любить холодний ґрунт, тому ні в якому разі не садіть його в непрогріту землю. Дочекайтеся, поки вона прогріється до восьми-десяти градусів тепла. Також час посадки цих коренеплодів залежить від того, в якому регіоні ви живете.

Якщо ви живете в південній частині України, буряк краще садити в середині квітня, якщо в центрі — то на початку травня. Тим, хто проживає в північному регіоні нашої країни, краще садити цей популярний овоч в другій половині травня.

Але багато дачників звертають увагу на фази Місяця, які вказані в місячному календарі. Вважається, що рослини, посаджені в "правильні дати", дадуть кращий врожай. Тому щоб буряк виріс здоровим і смачним, зверніться по допомогу до місячного календаря.

Врожай буряка на городі. Фото: Pixabay

Коли краще садити буряк у квітні 2025 року за місячним календарем

Згідно з місячним календарем, найсприятливішими датами для посадки буряка на городі в квітні 2025 року вважаються такі дні, як:

14 квітня

18 квітня

21-22 квітня

26-27 квітня

Вирощування буряка на городі. Фото: Pinterest

Після чого можна і не варто садити буряк

Досвідчені дачники радять звернути увагу на те, які рослини ростуть на вашому городі, щоб не втратити врожай. Так, цей овоч варто посадити після таких культур, як:

Помідори

Огірки

Перець

Помідори

Кабачки

Квасоля

Горох

Баклажани

Водночас категорично не можна це робити після таких рослин, як:

Картопля

Капуста

Морква

Шпинат

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