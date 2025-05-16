Когда надо сажать перец на огороде в мае 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам

Когда следует сажать перец в мае 2025 — лунный календарь
В мае многие дачники сажают различные овощи на огороде, в частности, и перцы, но для хорошего урожая необходимо знать определенные правила. Мы рассказываем, в какой период лучше высаживать этот популярный овощ и какие дни из лунного календаря считаются самыми благоприятными для этого.
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Перец считается довольно привередливым овощем, из-за чего его не так уж и легко выращивать. Прежде всего, необходимо знать, что это огородное растение любит расти в теплых условиях, а потому спешить сажать его в открытый грунт не стоит.
Если температура воздуха на улице снизится до 12 тепла, вы рискуете получить погибшее растение. Чтобы этого не произошло, узнайте, когда стоит сажать перец в этом году и в какие дни лунного календаря это лучше делать, чтобы не прогадать.
Когда стоит сажать перец в мае 2025 года
Этот популярный овощ лучше сажать тогда, когда почва прогревается до 15-18 градусов тепла. Обычно в южных регионах Украины этот период наступает в начале или в середине мая, а вот в других областях — в середине мая или в конце его.
Лучше не высаживать перец, когда на улице холодно, иначе он просто погибнет. Также в сырой земле быстрее размножаются грибки, которые могут заразить растение. В результате вы также получите погибшее растение.
Когда сажать перец в мае 2025 согласно лунному календарю
Прежде, чем сажать перец в открытый грунт, стоит обратиться за помощью к лунному календарю. В нем указаны фазы Луны, в зависимости от которых можно определить, когда можно и не стоит сажать овощ. В частности, согласно этому календарю, в мае 2025 года можно сажать перец в такие дни, как:
- 16-17 мая
- 25 мая
- 29-30 мая
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