Когда надо сажать перец на огороде в мае 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам

Дачник с урожаем красного перца в руках. Фото: Freepik

В мае многие дачники сажают различные овощи на огороде, в частности, и перцы, но для хорошего урожая необходимо знать определенные правила. Мы рассказываем, в какой период лучше высаживать этот популярный овощ и какие дни из лунного календаря считаются самыми благоприятными для этого.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Перец считается довольно привередливым овощем, из-за чего его не так уж и легко выращивать. Прежде всего, необходимо знать, что это огородное растение любит расти в теплых условиях, а потому спешить сажать его в открытый грунт не стоит.

Если температура воздуха на улице снизится до 12 тепла, вы рискуете получить погибшее растение. Чтобы этого не произошло, узнайте, когда стоит сажать перец в этом году и в какие дни лунного календаря это лучше делать, чтобы не прогадать.

Урожай перца на огороде. Фото: Pexels

Когда стоит сажать перец в мае 2025 года

Этот популярный овощ лучше сажать тогда, когда почва прогревается до 15-18 градусов тепла. Обычно в южных регионах Украины этот период наступает в начале или в середине мая, а вот в других областях — в середине мая или в конце его.

Лучше не высаживать перец, когда на улице холодно, иначе он просто погибнет. Также в сырой земле быстрее размножаются грибки, которые могут заразить растение. В результате вы также получите погибшее растение.

Посадка рассады перца на огороде. Фото: Pinterest

Когда сажать перец в мае 2025 согласно лунному календарю

Прежде, чем сажать перец в открытый грунт, стоит обратиться за помощью к лунному календарю. В нем указаны фазы Луны, в зависимости от которых можно определить, когда можно и не стоит сажать овощ. В частности, согласно этому календарю, в мае 2025 года можно сажать перец в такие дни, как:

16-17 мая

25 мая

29-30 мая

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