Коли треба садити перець на городі в травні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам

Дачник з врожаєм червоного перцю в руках. Фото: Freepik

У травні багато дачників садять різні овочі на городі, зокрема, і перці, але для гарного врожаю необхідно знати певні правила. Ми розповідаємо, в який період краще висаджувати цей популярний овоч і які дні з місячного календаря вважаються найсприятливішими для цього.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Перець вважається доволі вибагливим овочем, через що його не так вже і легко вирощувати. Перш за все, необхідно знати, що ця городня рослина любить рости в теплих умовах, а тому поспішати садити його у відкритий ґрунт не варто.

Якщо температура повітря надворі знизиться до 12 тепла, ви ризикуєте отримати загиблу рослину. Щоб цього не сталося, дізнайтеся, коли варто садити перець цього року і в які дні місячного календаря це краще робити, щоб не прогадати.

Врожай перцю на городі. Фото: Pexels

Коли варто садити перець в травні 2025 року

Цей популярний овоч краще садити тоді, коли ґрунт прогрівається до 15-18 градусів тепла. Зазвичай в південних регіонах України цей період настає на початку чи в середині травня, а ось в інших областях — в середині травня чи наприкінці його.

Краще не висаджувати перець, коли надворі холодно, інакше він просто загине. Також у сирій землі швидше розмножуються грибки, які можуть заразити рослину. В результаті ви також отримаєте загиблу рослину.

Посадка розсади перцю на городі. Фото: Pinterest

Коли садити перець у травні 2025 згідно з місячним календарем

Перш, ніж садити перець у відкритий ґрунт, варто звернутися по допомогу до місячного календаря. В ньому вказані фази Місяця, в залежності від яких можна визначити, коли можна і не варто садити овоч. Зокрема, згідно з цим календарем, у травні 2025 року можна садити перець у такі дні, як:

16-17 травня

25 травня

29-30 травня

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