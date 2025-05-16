Коли треба садити перець на городі в травні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам

Коли слід садити перець у травні 2025 — місячний календар
У травні багато дачників садять різні овочі на городі, зокрема, і перці, але для гарного врожаю необхідно знати певні правила. Ми розповідаємо, в який період краще висаджувати цей популярний овоч і які дні з місячного календаря вважаються найсприятливішими для цього.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Перець вважається доволі вибагливим овочем, через що його не так вже і легко вирощувати. Перш за все, необхідно знати, що ця городня рослина любить рости в теплих умовах, а тому поспішати садити його у відкритий ґрунт не варто.
Якщо температура повітря надворі знизиться до 12 тепла, ви ризикуєте отримати загиблу рослину. Щоб цього не сталося, дізнайтеся, коли варто садити перець цього року і в які дні місячного календаря це краще робити, щоб не прогадати.
Коли варто садити перець в травні 2025 року
Цей популярний овоч краще садити тоді, коли ґрунт прогрівається до 15-18 градусів тепла. Зазвичай в південних регіонах України цей період настає на початку чи в середині травня, а ось в інших областях — в середині травня чи наприкінці його.
Краще не висаджувати перець, коли надворі холодно, інакше він просто загине. Також у сирій землі швидше розмножуються грибки, які можуть заразити рослину. В результаті ви також отримаєте загиблу рослину.
Коли садити перець у травні 2025 згідно з місячним календарем
Перш, ніж садити перець у відкритий ґрунт, варто звернутися по допомогу до місячного календаря. В ньому вказані фази Місяця, в залежності від яких можна визначити, коли можна і не варто садити овоч. Зокрема, згідно з цим календарем, у травні 2025 року можна садити перець у такі дні, як:
- 16-17 травня
- 25 травня
- 29-30 травня
Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити перець на городі від павутинного кліща.
Раніше ми розповідали про те, чому перець виріс гірким і як можна врятувати врожай.
Також ми повідомляли про те, що варто покласти в лунки при посадці перцю на городі.
Читайте Новини.LIVE!