Когда после Пасхи можно работать в огороде — советы, традиции, народные приметы

Девушка высевает культуру в открытый грунт. Фото: freepik.com

После большого праздника Пасхи многие огородники задумываются, когда же лучше возвращаться к работе на приусадебном участке. Несмотря на благоприятную для посева и посадки весеннюю погоду, многие придерживаются церковных наставлений, давних традиций и следуют народным приметам.

Когда можно начинать огородные работы после Пасхи, можно ли работать во время Светлой недели, когда и какие культуры лучше сажать — узнавайте в нашей статье.

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Можно ли выходить в огород после Пасхи — церковные традиции

Светлая неделя — это особый период в православном календаре, который длится семь дней после Пасхи. По церковным канонам, это время радости, молитвы и духовного обновления, когда верующие должны больше сосредотачиваться на посещении богослужений, а не на физическом труде, в частности на работе в саду и на огороде.

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Церковь не накладывает строгого запрета, но все же советует избегать тяжелого физического труда в первые дни после Пасхи, особенно в понедельник и вторник. В народе эти дни также считаются праздничными, поэтому многие начинают огородные работы только со среды.

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Огородник перекапывает землю с зеленью. Фото: freepik.com

Когда после Пасхи можно сажать на огороде — мнение практиков

Украинские огородники знают, что весна — короткий, но чрезвычайно важный период. И хотя традиции играют свою особую роль, многие начинают работы уже через 2-3 дня после праздника, ориентируясь на погоду и состояние почвы.

Ориентировочные сроки весенних посадок:

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середина апреля — ранняя морковь, пастернак, петрушка;

— ранняя морковь, пастернак, петрушка; конец апреля — ранние сорта капусты, кабачки;

— ранние сорта капусты, кабачки; начало мая — бахчевые культуры, тыквы, огурцы;

— бахчевые культуры, тыквы, огурцы; до 10 мая — картофель, свекла.

Посев рассады в открытый грунт. Фото: freepik.com

Что говорят народные приметы и обычаи

Наши предки верили, что природа сама подсказывает, когда лучше начинать посевные работы:

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Если цветут подснежники — можно начинать пахать, также время сеять огурцы и помидоры в парник.

Если заметили сережки на осине — сигнал к посеву пастернака, петрушки, моркови.

Раннее пение жаворонка — хороший знак для первой посадки свеклы.

Огурцы, тыквы, патиссоны, помидоры, майоран следует высаживать после того, как зацветет сирень, желтая акация и каштан.

Если веточки вербы стали пушистыми — пора сеять морковь, петрушку, салат, редис и спаржу.

Что нельзя сажать после Пасхи

Существуют устойчивые верования, что некоторые культуры не приживаются, если их сажать после Пасхи. Среди них:

горох;

морковь;

капуста всех видов;

редиска.

Ранее мы писали, когда лучше сажать картофель — до Пасхи или после.

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Напомним, мы рассказывали, что категорически нельзя делать на огороде после дождя.

Также мы делились, когда нельзя работать в саду и на огороде по лунному календарю на апрель 2025 года.

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