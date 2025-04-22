Коли після Великодня можна працювати на городі — поради, традиції, народні прикмети

Дівчина висіває культуру у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Після великого свята Великодня багато городників замислюються, коли ж краще повертатися до роботи на присадибній ділянці. Попри сприятливу для посіву та посадки весняну погоду, багато хто дотримується церковних настанов, давніх традицій та слідує народним прикметам.

Коли можна починати городні роботи після Великодня, чи можна працювати під час Світлого тижня, коли та які культури краще садити — дізнавайтесь у нашій статті.

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Чи можна виходити на город після Великодня — церковні традиції

Світлий тиждень — це особливий період у православному календарі, який триває сім днів після Великодня. За церковними канонами, це час радості, молитви та духовного оновлення, коли віряни мають більше зосереджуватися на відвідуванні богослужінь, а не на фізичній праці, зокрема на роботі у саду та на городі.

Церква не накладає суворої заборони, але все ж радить уникати важкої фізичної праці у перші дні після Великодня, особливо у понеділок та вівторок. У народі ці дні також вважаються святковими, тож багато хто починає городні роботи лише із середи.

Городник перекопує землю із зеленню. Фото: freepik.com

Коли після Великодня можна садити на городі — думка практиків

Українські городники знають, що весна — короткий, але надзвичайно важливий період. І хоча традиції відіграють свою особливу роль, багато хто розпочинає роботи вже через 2-3 дні після свята, орієнтуючись на погоду та стан ґрунту.

Орієнтовні терміни весняних посадок:

середина квітня — рання морква, пастернак, петрушка;

— рання морква, пастернак, петрушка; кінець квітня — ранні сорти капусти, кабачки;

— ранні сорти капусти, кабачки; початок травня — баштанні культури, гарбузи, огірки;

— баштанні культури, гарбузи, огірки; до 10 травня — картопля, буряк.

Посів розсади у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Що кажуть народні прикмети та звичаї

Наші предки вірили, що природа сама підказує, коли краще розпочинати посівні роботи:

Якщо цвітуть проліски — можна починати орати, також час сіяти огірки та помідори у парник.

Якщо помітили сережки на осиці — сигнал до висівання пастернаку, петрушки, моркви.

Ранній спів жайворонка — добрий знак для першої посадки буряка.

Огірки, гарбузи, патисони, помідори, майоран слід висаджувати після того, як зацвіте бузок, жовта акація та каштан.

Якщо гілочки верби стали пухнастими — час сіяти моркву, петрушку, салат, редис і спаржу.

Що не можна садити після Великодня

Існують стійкі вірування, що деякі культури не приживаються, якщо їх садити після Великодня. Серед них:

горох;

морква;

капуста усіх видів;

редиска.

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