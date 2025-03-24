Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Когда лучше сажать картофель весной 2025 — лунный календарь arrow

Когда лучше сажать картофель весной 2025 — лунный календарь

24 марта 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда сажать картошку на огороде весной 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам
Человек, который высаживает картофель на огороде. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

В последнее время в Украине очень изменился климат, поэтому некоторые дачники начали сажать картофель раньше, чем обычно. Чтобы не допустить ошибку и вырастить хороший урожай на огороде, узнайте, когда стоит сажать этот популярный овощ весной по лунному календарю и как это можно делать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Когда стоит сажать картофель весной 2025 года по лунному календарю

Чтобы картофель действительно вырос ровным, крупным и вкусным, перед его посадкой стоит обратиться за помощью к лунному календарю. Согласно ему самыми благоприятными датами весны этого года для посадки картофеля считаются такие дни, как:

  • 1 апреля
  • 4-5 апреля
  • 14-15 апреля
  • 19-20 апреля
  • 23-24 апреля
  • 28 апреля
  • 1-3 мая
  • 11 мая
  • 16-17 мая
  • 21-22 мая
  • 25-26 мая
  • 29-30 мая
Картошка
Урожай картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Как можно сажать картофель на огороде

Способ 1 — сразу в открытый грунт

Этот метод посадки картофеля считается самым популярным среди украинцев. Но прежде, чем сажать овощ на огороде, стоит удостовериться в том, что температура почвы составляет от десяти до 12 градусов тепла на глубине в 15-20 сантиметров.

В Украине такая температура наступает обычно с конца апреля до середины мая, но это зависит как от региона, так и от сорта картофеля.

Посадка картофеля
Процесс посадки картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Способ 2 — посадка на рассаду

Некоторые дачники сначала сажают картофель на рассаду, и это чаще всего бывает в конце февраля или в начале марта. В теплицах картофель растет от двух до двух с половиной месяцев и адаптируется к открытому грунту в мае после того, как ночью закончатся заморозки.

Дачники с опытом выбирают этот способ из-за того, что так картофель меньше страдает от заболеваний.

Рассада картофеля
Выращенная рассада картофеля в руках. Фото: Potatoes

Напомним, мы писали о том, что стоит делать с картофелем, если он рано пророс.

Ранее мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя сажать после картофеля на огороде.

Также мы сообщали о том, какие сорта картофеля стоит посадить на огороде для большого урожая.

овощи советы огород картошка лунный календарь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:46 Потеплению быть, но холода еще накроют Украину — прогноз Диденко

12:41 Лидер Аргентины приказал рассекретить документы о нацистах

12:33 Почти втрое меньше — на кого распространяется льготная ставка ЕСВ

12:30 Правоохранитель на Одесчине зарабатывал на уклонистах

12:27 Метеозависимые почувствуют все на себе — прогноз магнитных бурь

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

12:25 Ракетный удар по Сумам — в городе более 100 пострадавших

12:20 Отказ от присяги — какие санкции будут применены

12:19 Украина завершила второй раунд переговоров с США — что известно

12:16 Гуманоидный робот из Китая впервые выполнил трюк "кип-ап" (видео)

12:07 Украинских учителей на пенсии лишили льгот — причины

12:46 Потеплению быть, но холода еще накроют Украину — прогноз Диденко

12:41 Лидер Аргентины приказал рассекретить документы о нацистах

12:33 Почти втрое меньше — на кого распространяется льготная ставка ЕСВ

12:30 Правоохранитель на Одесчине зарабатывал на уклонистах

12:27 Метеозависимые почувствуют все на себе — прогноз магнитных бурь

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

12:25 Ракетный удар по Сумам — в городе более 100 пострадавших

12:20 Отказ от присяги — какие санкции будут применены

12:19 Украина завершила второй раунд переговоров с США — что известно

12:16 Гуманоидный робот из Китая впервые выполнил трюк "кип-ап" (видео)

12:07 Украинских учителей на пенсии лишили льгот — причины

06:22 Неприятно удивит — как подорожала продуктовая корзина за год

24 марта 2025

22:33 Боятся ли одесситы терактов — как себя защищают

19:14 Поджоги и потеря рынка — что происходит с ТеѕІа Илона Маска

23 марта 2025

06:10 Страх 24 на 7 — воспоминания мариупольцев о войне

22 марта 2025

06:40 Как заработать на золоте — обновленные цены ломбардов Украины

21 марта 2025

22:33 Ограничение Telegram в Украине — что думают одесситы

06:40 Латунь нарасхват — где лучшие цены на цветные металлы

06:20 Бывших ФСБшников не бывает — делегацию РФ в США возглавит Беседа

20 марта 2025

22:33 Нас не хотели отдавать — одесский морпех про ад в плену РФ

09:23 Куда инвестировать в Украине — от ОВГЗ до стартапов

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Ранок.LIVE

24 марта 2025
Text

20:49 Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

Text

19:31 Масштабный протест в Стамбуле — прямой эфир

Text

17:50 О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
Text

17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

Text

16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:23 Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

13 марта 2025

12:10 Проблемный номинал — что должны знать владельцы купюр евро

18 марта 2025

16:20 Киевстар снизит стоимость тарифов для абонентов — кто в списке

21 марта 2025

14:20 Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

19 марта 2025

16:01 Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

15 марта 2025

03:57 Квартира и прописка — что надо знать, чтобы не потерять имущество

19 марта 2025

05:45 Почти 1000 грн прибавки — у кого с апреля вырастут пенсии

15 марта 2025

05:32 Важнее, чем мы думаем — зачем в смартфонах "Режим полета"

12 марта 2025

06:11 Замена сырникам — готовится намного проще из 250 г творога

20 марта 2025

07:23 Один знак Зодиака сорвет финансовый джекпот в апреле 2025 года