Когда сажать картошку на огороде весной 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам

Когда лучше сажать картофель весной 2025 — лунный календарь
В последнее время в Украине очень изменился климат, поэтому некоторые дачники начали сажать картофель раньше, чем обычно. Чтобы не допустить ошибку и вырастить хороший урожай на огороде, узнайте, когда стоит сажать этот популярный овощ весной по лунному календарю и как это можно делать.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Когда стоит сажать картофель весной 2025 года по лунному календарю
Чтобы картофель действительно вырос ровным, крупным и вкусным, перед его посадкой стоит обратиться за помощью к лунному календарю. Согласно ему самыми благоприятными датами весны этого года для посадки картофеля считаются такие дни, как:
- 1 апреля
- 4-5 апреля
- 14-15 апреля
- 19-20 апреля
- 23-24 апреля
- 28 апреля
- 1-3 мая
- 11 мая
- 16-17 мая
- 21-22 мая
- 25-26 мая
- 29-30 мая
Как можно сажать картофель на огороде
Способ 1 — сразу в открытый грунт
Этот метод посадки картофеля считается самым популярным среди украинцев. Но прежде, чем сажать овощ на огороде, стоит удостовериться в том, что температура почвы составляет от десяти до 12 градусов тепла на глубине в 15-20 сантиметров.
В Украине такая температура наступает обычно с конца апреля до середины мая, но это зависит как от региона, так и от сорта картофеля.
Способ 2 — посадка на рассаду
Некоторые дачники сначала сажают картофель на рассаду, и это чаще всего бывает в конце февраля или в начале марта. В теплицах картофель растет от двух до двух с половиной месяцев и адаптируется к открытому грунту в мае после того, как ночью закончатся заморозки.
Дачники с опытом выбирают этот способ из-за того, что так картофель меньше страдает от заболеваний.
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