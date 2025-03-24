Когда сажать картошку на огороде весной 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам

Человек, который высаживает картофель на огороде. Фото: Decorexpro

В последнее время в Украине очень изменился климат, поэтому некоторые дачники начали сажать картофель раньше, чем обычно. Чтобы не допустить ошибку и вырастить хороший урожай на огороде, узнайте, когда стоит сажать этот популярный овощ весной по лунному календарю и как это можно делать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит сажать картофель весной 2025 года по лунному календарю

Чтобы картофель действительно вырос ровным, крупным и вкусным, перед его посадкой стоит обратиться за помощью к лунному календарю. Согласно ему самыми благоприятными датами весны этого года для посадки картофеля считаются такие дни, как:

1 апреля

4-5 апреля

14-15 апреля

19-20 апреля

23-24 апреля

28 апреля

1-3 мая

11 мая

16-17 мая

21-22 мая

25-26 мая

29-30 мая

Урожай картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Как можно сажать картофель на огороде

Способ 1 — сразу в открытый грунт

Этот метод посадки картофеля считается самым популярным среди украинцев. Но прежде, чем сажать овощ на огороде, стоит удостовериться в том, что температура почвы составляет от десяти до 12 градусов тепла на глубине в 15-20 сантиметров.

В Украине такая температура наступает обычно с конца апреля до середины мая, но это зависит как от региона, так и от сорта картофеля.

Процесс посадки картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Способ 2 — посадка на рассаду

Некоторые дачники сначала сажают картофель на рассаду, и это чаще всего бывает в конце февраля или в начале марта. В теплицах картофель растет от двух до двух с половиной месяцев и адаптируется к открытому грунту в мае после того, как ночью закончатся заморозки.

Дачники с опытом выбирают этот способ из-за того, что так картофель меньше страдает от заболеваний.

Выращенная рассада картофеля в руках. Фото: Potatoes

Напомним, мы писали о том, что стоит делать с картофелем, если он рано пророс.

Ранее мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя сажать после картофеля на огороде.

Также мы сообщали о том, какие сорта картофеля стоит посадить на огороде для большого урожая.