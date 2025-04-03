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Картошка "засыплет" урожаем — чем подкормить овощ при посадке

3 апреля 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем надо подкормить картошку при посадке на огороде — полезные советы дачникам
Процесс подкормки картофеля во время посадки на огороде. Фото:
Кристина Кучугурная - Редактор

Сейчас — сезон посадки картофеля, но для хорошего урожая необходимо правильно за ним ухаживать во время выращивания. Опытные дачники объяснили, какими удобрениями стоит подкармливать этот овощ при посадке, чтобы вырастить самый лучший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Прежде чем сажать картофель на огороде, необходимо понимать, что для его хорошего цветения нужно добавлять определенные удобрения. Причем, делать это стоит во время самой посадки, чтобы заложить обильный будущий урожай на огороде.

Картошка
Посадка картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Узнайте, какими удобрениями нужно воспользоваться во время посадки картофеля, чтобы он вырос здоровым, крепким и вкусным.

Чем нужно подкармливать картофель во время посадки

Когда вы сажаете картофель на огороде, обязательно в каждую лунку добавляйте определенные виды удобрений. Причем, одновременно лучше вносить несколько видов питательных элементов — органических и минеральных. Такая подкормка будет более полезной и экономически выгодной.

Подкормка картошки
Процедура подкормки картофеля удобрением на огороде. Фото: Pinterest

Первые, которые стоит заливать в землю, улучшают качество почвы и помогают корням картофеля эффективнее усваивать полезные элементы, а вторые, которые лучше засыпать, улучшают урожай этого овоща:

  • Сухой или свежий помет — разводите с водой в пропорции один к десяти
  • Мочевина — разводите одну столовую ложку в десяти литрах воды
  • Сухой навоз — в зависимости от плодородия почвы надо добавлять пять-восемь килограмм коровьего или три-четыре килограмма конского на один квадратный метр
  • Зола — разводите одну столовую ложку в земле
  • Перегной с золой — размешивайте 700 грамм перегноя с пятью ложками золы
  • Аммофоска, азофоска или нитроаммофоска — на одну лунку добавляйте десять грамм какого-то из этих удобрений
  • Суперфосфат и луковая шелуха — добавляйте в каждую лунку по одной чайной ложке этих удобрений

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить хороший картофель без огорода.

Ранее мы рассказывали о том, когда стоит сажать картофель весной 2025 года по лунному календарю.

Также мы сообщали о том, какой сорт картофеля категорически нельзя сажать в Украине.

овощи удобрения советы огород картошка

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