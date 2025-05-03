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Кабачки будете собирать ящиками — секретное место для посадки

3 мая 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Где сажать кабачки для рекордного урожая — секретное место на огороде
Посев кабачков для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Кабачки — один из самых популярных овощей среди украинцев. Их ценят за неприхотливость в уходе, быстрое созревание и универсальность в кулинарии — из них готовят сотни блюд, от оладий до консервации. Но чтобы собрать действительно щедрый и качественный урожай, важно знать не только когда и как сажать кабачки, но и где именно.

Делимся с вами секретом опытных огородников, где лучше всего посадить кабачки, чтобы собрать рекордный урожай. Эти простые решения не только сэкономят место на огороде, но и создадут идеальные условия для роста.

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Лучшие места для посадки кабачков

1. В старой бочке

Это нестандартное решение, но чрезвычайно эффективное. Дело в том, что замкнутое пространство дольше удерживает влагу и поддерживает комфортную для растений температуру.

Что нужно сделать:

  • возьмите металлическую или пластиковую бочку;
  • обязательно сделайте дренажные отверстия в бочке;
  • разместите в хорошо освещенном месте, защищенном от сильного ветра;
  • заполните бочку слоями: ветки, трава, компост, плодородная почва (органика выделяет тепло, ускоряя рост);
  • посадите рассаду или посейте семена;
  • сажайте 2-3 растения на одну бочку;
  • не заглубляйте семена или рассаду слишком глубоко — 3-4 см достаточно;
  • поливайте регулярно, особенно в жаркую погоду;
  • если лето жаркое, притеняйте бочку сверху на самые жаркие часы.

 

Где лучше сажать кабачки для щедрого урожая
Выращивание кабачков в бочках. Фото: google.com

2. Вдоль ограждения — тепло и защита

Металлическая или деревянная изгородь накапливает дневное тепло, защищает от ветра и стабилизирует микроклимат.

Высаживайте кусты с интервалом 70 см для освещения и не забывайте обогащать почву золой и навозом.

3. На компостной куче

Высаживайте кабачки в частично перепревший компост. Органика обеспечивает непрерывную подкормку. Для сохранения влаги обязательно замульчируйте соломой.

Важно: избегайте свежей органики — может обжечь корни.

 

Узнайте, где лучше посадить кабачки, чтобы получить рекордный урожай
Урожай кабачков на огороде. Фото: depositphotos.com

4. Под фруктовыми деревьями — естественная тень

Листья и плоды перегнивают, обогащая почву. А рассеянный свет от крон спасает кабачки от солнечных ожогов.

Высаживайте в подготовленные лунки с компостом. Чаще поливайте, ведь овощ может столкнуться с конкуренцией за влагу с деревьями.

Ранее мы рассказывали, что можно посадить возле кабачков, чтобы защитить их от вредителей.

Напомним, мы писали, что категорически нельзя сажать возле кабачков на огороде.

Также предлагаем узнать, чем стоит подкормить кабачки, чтобы ускорить их рост.

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06:30 У украинцев проблемы с обменом долларов — что придумали обменники

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:30 Оформил субсидию — получит ли эту информацию ТЦК

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