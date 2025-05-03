Где сажать кабачки для рекордного урожая — секретное место на огороде

Посев кабачков для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Кабачки — один из самых популярных овощей среди украинцев. Их ценят за неприхотливость в уходе, быстрое созревание и универсальность в кулинарии — из них готовят сотни блюд, от оладий до консервации. Но чтобы собрать действительно щедрый и качественный урожай, важно знать не только когда и как сажать кабачки, но и где именно.

Делимся с вами секретом опытных огородников, где лучше всего посадить кабачки, чтобы собрать рекордный урожай. Эти простые решения не только сэкономят место на огороде, но и создадут идеальные условия для роста.

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Лучшие места для посадки кабачков

1. В старой бочке

Это нестандартное решение, но чрезвычайно эффективное. Дело в том, что замкнутое пространство дольше удерживает влагу и поддерживает комфортную для растений температуру.

Что нужно сделать:

возьмите металлическую или пластиковую бочку;

обязательно сделайте дренажные отверстия в бочке;

разместите в хорошо освещенном месте, защищенном от сильного ветра;

заполните бочку слоями: ветки, трава, компост, плодородная почва (органика выделяет тепло, ускоряя рост);

посадите рассаду или посейте семена;

сажайте 2-3 растения на одну бочку;

не заглубляйте семена или рассаду слишком глубоко — 3-4 см достаточно;

поливайте регулярно, особенно в жаркую погоду;

если лето жаркое, притеняйте бочку сверху на самые жаркие часы.

Выращивание кабачков в бочках. Фото: google.com

2. Вдоль ограждения — тепло и защита

Металлическая или деревянная изгородь накапливает дневное тепло, защищает от ветра и стабилизирует микроклимат.

Высаживайте кусты с интервалом 70 см для освещения и не забывайте обогащать почву золой и навозом.

3. На компостной куче

Высаживайте кабачки в частично перепревший компост. Органика обеспечивает непрерывную подкормку. Для сохранения влаги обязательно замульчируйте соломой.

Важно: избегайте свежей органики — может обжечь корни.

Урожай кабачков на огороде. Фото: depositphotos.com

4. Под фруктовыми деревьями — естественная тень

Листья и плоды перегнивают, обогащая почву. А рассеянный свет от крон спасает кабачки от солнечных ожогов.

Высаживайте в подготовленные лунки с компостом. Чаще поливайте, ведь овощ может столкнуться с конкуренцией за влагу с деревьями.

Ранее мы рассказывали, что можно посадить возле кабачков, чтобы защитить их от вредителей.

Напомним, мы писали, что категорически нельзя сажать возле кабачков на огороде.

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