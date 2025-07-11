ТОП-6 самых лучших сортов редиски, которые дают ранний урожай — советы дачникам

Какие сорта редиски стоит посадить на огороде для раннего урожая
Среди большого количества сортов редиски существуют те, которые дают ранний и большой урожай. Опытные дачники рассказали, какие разновидности этого популярного овоща стоит посадить на своем огородном участке, чтобы собрать большие и вкусные корнеплоды.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Самые лучшие сорта редиски для посадки на огороде
Сорт "Французский завтрак"
Посадив редиску этого сорта на своем огороде, вы можете собрать первый урожай уже через 20-25 дней с момента посева. Корнеплоды по форме похожи на цилиндры, имеют красно-белый оттенок и немного острый привкус. А еще этот сорт стабильно дает урожай и считается устойчивым к растрескиванию.
Сорт "Сора"
Этот сорт дает первый урожай через 18-20 дней, а его корнеплоды округлые, имеют ярко-красный оттенок, а также хрустящую и сочную мякоть. А еще редиска этого сорта имеет высокую устойчивость к стрелкованию, а этот момент является важным для ранней посадки.
Сорт "Красный великан"
Редиска этого сорта созревает за 30-35 дней, а вес каждого корнеплода составляет до 150 грамм. Мякоть внутри белая, сочная и слабо-острая на вкус. Этот сорт дает большой урожай и хорошо хранится, что делает его идеальным выбором для употребления и переработки.
Сорт "Диего"
Это ранний сорт, который созревает за 23-25 дней, а его корнеплоды красные и имеют одинаковые размеры. Редиска такого сорта имеет высокую урожайность, является устойчивой к стрелкованию и вкусная. Мякоть внутри плотная и сочная, а еще этот сорт является устойчивым к заболеваниям.
Сорт "Селеста F1"
Первый урожай с этого сорта можно получить за 20-23 дня, а его корнеплоды круглые, ровные и ярко-красные. Редиска из него вырастает очень вкусной и сочной. А еще сорт не растрескивается и хорошо адаптируется под любые погодные условия.
Сорт "Рондар F1"
Плоды этого сорта созревают за 22-25 дней, а сами они округлые, ярко-красные и имеют тонкие корни. Сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к стрелкованию. А еще он хорошо выдерживает изменения температуры.
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