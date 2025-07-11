ТОП-6 самых лучших сортов редиски, которые дают ранний урожай — советы дачникам

Человек, который держит собранный урожай редиски в руках. Фото: Pexels

Среди большого количества сортов редиски существуют те, которые дают ранний и большой урожай. Опытные дачники рассказали, какие разновидности этого популярного овоща стоит посадить на своем огородном участке, чтобы собрать большие и вкусные корнеплоды.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сорт "Французский завтрак"

Посадив редиску этого сорта на своем огороде, вы можете собрать первый урожай уже через 20-25 дней с момента посева. Корнеплоды по форме похожи на цилиндры, имеют красно-белый оттенок и немного острый привкус. А еще этот сорт стабильно дает урожай и считается устойчивым к растрескиванию.

Сорт "Сора"

Этот сорт дает первый урожай через 18-20 дней, а его корнеплоды округлые, имеют ярко-красный оттенок, а также хрустящую и сочную мякоть. А еще редиска этого сорта имеет высокую устойчивость к стрелкованию, а этот момент является важным для ранней посадки.

Несколько сортов редиски на огороде. Фото: Gardener`s Path

Сорт "Красный великан"

Редиска этого сорта созревает за 30-35 дней, а вес каждого корнеплода составляет до 150 грамм. Мякоть внутри белая, сочная и слабо-острая на вкус. Этот сорт дает большой урожай и хорошо хранится, что делает его идеальным выбором для употребления и переработки.

Сорт "Диего"

Это ранний сорт, который созревает за 23-25 дней, а его корнеплоды красные и имеют одинаковые размеры. Редиска такого сорта имеет высокую урожайность, является устойчивой к стрелкованию и вкусная. Мякоть внутри плотная и сочная, а еще этот сорт является устойчивым к заболеваниям.

Корнеплоды редиски разных сортов. Фото: Epic Gardening

Сорт "Селеста F1"

Первый урожай с этого сорта можно получить за 20-23 дня, а его корнеплоды круглые, ровные и ярко-красные. Редиска из него вырастает очень вкусной и сочной. А еще сорт не растрескивается и хорошо адаптируется под любые погодные условия.

Сорт "Рондар F1"

Плоды этого сорта созревают за 22-25 дней, а сами они округлые, ярко-красные и имеют тонкие корни. Сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к стрелкованию. А еще он хорошо выдерживает изменения температуры.

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