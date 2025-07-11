ТОП-6 найкращих сортів редиски, які дають ранній врожай — поради дачникам

Людина, яка тримає зібраний врожай редиски в руках. Фото: Pexels

Серед великої кількості сортів редиски існують ті, які дають ранній і великий врожай. Досвідчені дачники розповіли, які різновиди цього популярного овоча варто посадити на своїй городній ділянці, щоб зібрати великі та смачні коренеплоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Сорт "Французький сніданок"

Посадивши редиску цього сорту на своєму городі, ви можете зібрати перший врожай вже за 20-25 днів з моменту посіву. Коренеплоди за формою схожі на циліндри, мають червоно-білий відтінок і трохи гострий присмак. А ще цей сорт стабільно дає врожай і вважається стійким до розтріскування.

Сорт "Сора"

Цей сорт дає перший врожай за 18-20 днів, а його коренеплоди округлі, мають яскраво-червоний відтінок, а також хрустку і соковиту м’якоть. А ще редиска цього сорту має високу стійкість до стрілкування, а цей момент є важливим для ранньої посадки.

Кілька сортів редиски на городі. Фото: Gardener`s Path

Сорт "Червоний велетень"

Редиска цього сорту достигає за 30-35 днів, а вага кожного коренеплода становить до 150 грамів. М’якоть всередині біла, соковита і слабо-гостра на смак. Цей сорт дає великий врожай і гарно зберігається, що робить його ідеальним вибором для вживання і переробки.

Сорт "Дієго"

Це ранній сорт, який дозріває за 23-25 днів, а його коренеплоди червоні та мають однакові розміри. Редиска такого сорту має високу врожайність, є стійкою до стрілкування і смачна. М’якоть всередині щільна і соковита, а ще цей сорт є стійким до захворювань.

Коренеплоди редиски різних сортів. Фото: Epic Gardening

Сорт "Селеста F1"

Перший врожай з цього сорту можна отримати за 20-23 дні, а його коренеплоди круглі, рівні та яскраво-червоні. Редиска з нього виростає дуже смачною і соковитою. А ще сорт не розтріскується і гарно адаптується під будь-які погодні умови.

Сорт "Рондар F1"

Плоди цього сорту дозрівають за 22-25 днів, а самі вони округлі, яскраво-червоні та мають тонке коріння. Сорт відрізняється високою врожайністю і стійкістю до стрілкування. А ще він гарно витримує зміни температури.

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