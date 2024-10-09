Когда в октябре нельзя работать на огороде и в саду — два опасных дня

Девушка устала от работы на огороде. Фото: stock.adobe.com

Октябрь — это период активной подготовки сада и огорода к зиме. Несмотря на то, что много дел еще нужно завершить, в частности посадить озимые культуры, подкормить почву для весенних посевов, обработать деревья от вредителей, укрыть растения от морозов, есть дни, когда работа на участке может вообще не дать результата, а то и навредить будущему урожаю.

Какие два дня октября опасны и могут испортить все огородные и садовые дела, узнайте далее в нашем материале.

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Когда в октябре нельзя работать на огороде и в саду

Так, по прогнозам астрологов, опасный период следует ожидать уже на следующей неделе. Он будет связан с полной Луной — 17 и 18 октября. Полнолуние пройдет под руководством созвездия Овен, что еще более негативно скажется на "самочувствии" растений. Они будут ослаблены и уязвимы.

Росток на огороде осенью. Фото: freepik.com

Почему же не стоит работать с растениями в дни полной Луны

Для растений это кризисный момент, когда происходит переход от одного к другому ритму. У семян в это время минимальная жизнеспособность, они могут не прорасти. Также ослаблены и корни огородных и садовых культур, при посадке они могут так и не прижиться.

В полнолуние категорически нельзя:

сажать растения;

сеять;

обрезать деревья и кустарники;

заниматься прищепкой (пасынкование) овощных растений;

заниматься прививкой и перевивкой (ибо растение теряет много сока).

Девушка устала от работы на огороде. Фото: stock.adobe.com

Что можно делать в саду и на огороде в полную Луну

Период полнолуния хорош для сбора урожая, ведь в этот период все наземные части растения наполнены питательными соками. Плоды, листья и семена вкуснее и полезнее, травы приобретают целебные свойства.

При полной Луне растения впитывают из почвы больше воды и микроэлементов, поэтому в период от новолуния до полнолуния требуется больше поливов и подкормок.

В полную Луну можно:

прореживать всходы;

пропалывать грядки;

бороться с вредителями;

окучивать;

мульчировать;

собирать семена и корнеплоды;

заготавливать впрок без термообработки.

Ранее мы подготовили лунный посевной календарь на октябрь 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником и поможет выбрать самые удачные даты для работы с растениями.

Напомним, мы рассказывали, чем подкормить деревья и кустарники осенью, чтобы хорошо перезимовали и порадовали урожаем в следующем году.

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