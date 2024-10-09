Коли у жовтні не можна працювати на городі та в саду — два небезпечні дні

Дівчина втомлена від роботи на городі. Фото: stock.adobe.com

Жовтень — це період активної підготовки саду та городу до зими. Попри те, що багато справ ще потрібно завершити, зокрема посадити озимі культури, підживити ґрунт для весняних посівів, обробити дерева від шкідників, вкрити рослини від морозів, є дні, коли робота на ділянці може взагалі не дати результату, а то й нашкодити майбутньому врожаю.

Які два дні жовтня небезпечні й можуть зіпсувати усі городні та садові справи, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.

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Коли у жовтні не можна працювати на городі та в саду

Так, за прогнозами астрологів, небезпечний період слід очікувати вже на наступному тижні. Він буде пов'язаний з повним Місяцем — 17 та 18 жовтня. Повня пройде під керівництвом сузір'я Овен, що ще більш негативно позначиться на "самопочутті" рослин. Вони будуть ослаблені та вразливі.

Паросток на городі восени. Фото: freepik.com

Чому ж не варто працювати з рослинами у дні повного Місяця

Для рослин це кризовий момент, коли відбувається перехід від одного до іншого ритму. У насіння в цей час мінімальна життєздатність, воно може не прорости. Також ослаблене й коріння городніх та садових культур, при посадці воно може так і не прижитися.

У повний Місяць категорично не можна:

садити рослини;

сіяти;

обрізати дерева та чагарники;

займатися прищіпкою (пасинкування) овочевих рослин;

займатися щепленням і перещепленням (бо рослина втрачає багато соку).

Дівчина втомлена від роботи на городі. Фото: stock.adobe.com

Що можна робити в саду та на городі у повний Місяць

Період Повні хороший для збору врожаю, адже у цей період всі наземні частини рослини наповнені живильними соками. Плоди, листя і насіння смачніше і корисніше, трави набувають цілющих властивостей.

При повному Місяці рослини вбирають з ґрунту більше води та мікроелементів, тому в період від Молодого до Повного місяця потрібно більше поливів і підгодівлі.

У повний Місяць можна:

проріджувати сходи;

прополювати грядки;

боротися зі шкідниками;

підгортати;

мульчувати;

збирати насіння і коренеплоди;

заготовлювати про запас без термообробки.

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