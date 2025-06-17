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Главная Дом Как заставить пионы дольше стоять в вазе — пошаговая инструкция

Как заставить пионы дольше стоять в вазе — пошаговая инструкция

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 01:12
Что сделать с пионами, чтобы они дольше стояли в вазе — пошаговая инструкция, полезные советы
Молодая женщина, которая ставит пионы в вазу. Фото: Freepik
Ключові моменти Как пошагово заставить пионы дольше стоять в вазе Когда нужно обрезать пионы для вазы

Если вы хотите, чтобы срезанные пионы стояли в вазе как можно дольше, им нужно уделить немало внимания. Опытные дачники рассказали, как можно продлить жизнь срезанным цветам, чтобы они долгое время радовали ваш глаз своим пышным цветением.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как пошагово заставить пионы дольше стоять в вазе

Шаг первый — выбор цветов и бутонов

Чтобы пионы долго стояли в вазе, сначала нужно выбрать правильные цветы с бутонами. Цветоводы говорят, что для посадки лучше выбирать растения, которые имеют немного открытые, но не полностью распущенные бутоны. Это нужно для того, чтобы цветы дольше оставались свежими.

Букет пионов
Пышный букет разноцветных пионов. Фото: Bloomd

Шаг второй — обрезка цветов

Прежде, чем ставить пионы в вазу, нужно обрезать стебли этих цветов, но так, чтобы они лучше поглощали воду и питательные элементы. Стебли этих растений срежьте на расстоянии в несколько сантиметров от кончиков и по диагонали под углом где-то 45 градусов. Причем, делать это нужно исключительно острым и чистым ножом.

Также необходимо оборвать листья под поверхностью воды и те, которые увяли, чтобы они не гнили.

Шаг третий — смена воды в вазе

Для продления жизни пионов в вазе там нужно часто менять воду и доливать ее снова. Этим цветам важно стоять в свежей и чистой воде комнатной температуры. Стебли этих растений нужно погрузить в воду где-то на десять или 12 сантиметров. Также стоит постоянно проверять уровень воды и мыть вазу.

Пионы
Букет пионов в вазе. Фото: Pinterest

Когда нужно обрезать пионы для вазы

Прежде, чем обрезать стебли пионов для вазы, они должны расти три-четыре года на клумбе. Срезать разрешается лишь два-три стебля, а если цветочные почки еще закрыты и зеленые, их лучше не трогать. Как только вы увидите, что почки станут насыщенного оттенка и начнут расцветать, можете начинать срезать пионы для вазы.

Напомним, мы писали о том, как можно безопасно избавиться от муравьев на пионах.

Ранее мы рассказывали о том, чем можно эффективно подкормить пионы для пышного цветения.

Также мы сообщали о том, какие растения можно посадить возле пионов в саду.

растения цветы советы пионы пошаговая инструкция
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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