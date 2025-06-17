Що зробити з півоніями, щоб вони довше стояли у вазі — покрокова інструкція, корисні поради

Молода жінка, яка ставить півонії у вазу. Фото: Freepik

Якщо ви хочете, щоб зрізані півонії стояли у вазі якнайдовше, їм потрібно приділити чимало уваги. Досвідчені дачники розповіли, як можна продовжити життя зрізаним квітам, щоб вони тривалий час тішили ваше око своїм пишним цвітінням.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Крок перший — вибір квітів і бутонів

Щоб півонії довго стояли у вазі, спочатку потрібно обрати правильні квіти з бутонами. Квітникарі кажуть, що для посадки краще вибирати рослини, які мають трохи відкриті, але не повністю розпущені бутони. Це потрібно для того, щоб квіти довше залишалися свіжими.

Пишний букет різнокольорових півоній. Фото: Bloomd

Крок другий — обрізка квітів

Перш, ніж ставити півонії у вазу, потрібно обрізати стебла цих квітів, але так, щоб вони краще поглинали воду і поживні елементи. Стебла цих рослин зріжте на відстані в кілька сантиметрів від кінцівок і по діагоналі під кутом десь 45 градусів. Причому, робити це потрібно виключно гострим і чистим ножем.

Також необхідно обірвати листя під поверхнею води і ті, які зів’яли, щоб вони не гнили.

Крок третій — зміна води у вазі

Для продовження життя півоній у вазі там потрібно часто змінювати воду і доливати її знову. Цим квітам важливо стояти у свіжій і чистій воді кімнатної температури. Стебла цих рослин потрібно занурити у воду десь на десять чи 12 сантиметрів. Також варто постійно перевіряти рівень води і мити вазу.

Букет півоній у вазі. Фото: Pinterest

Коли потрібно обрізати півонії для вази

Перш, ніж обрізати стебла півоній для вази, вони повинні рости три-чотири роки на клумбі. Зрізати дозволяється лише два-три стебла, а якщо квіткові бруньки ще закриті та зелені, їх краще не чіпати. Щойно ви побачите, що бруньки стануть насиченого відтінку і почнуть розквітати, можете починати зрізати півонії для вази.

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