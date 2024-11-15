Что делать, если розы проросли еще в ноябре — советы опытных садоводов

Как спасти розы, проросшие еще в ноябре — план ухода
При хранении или транспортировке на купленных саженцах роз могут появиться новые побеги. Это вполне нормально, но растениям нужна ваша помощь, чтобы успешно адаптироваться к новым условиям.
Что делать, если розы проросли и как ухаживать за растением перед наступлением холодов, узнайте в нашей статье.
Уход за молодыми побегами на саженцах роз
Для того чтобы розы успешно перезимовали, их молодые побеги должны быть достаточно крепкими. Если они останутся тонкими и слабыми, зима может стать губительной.
Как обрезать молодые побеги:
- Используйте секатор. Срезайте все молодые побеги, оставляя небольшие пни по 0,5 см. Это позволяет сохранить почки замещения, которые весной дадут новые, здоровые веточки.
- Не выламывайте побеги руками. Вручную выламывание побегов может повредить почки замещения и нарушить вегетационный цикл растения.
- Проверяйте состояние побегов. Если новые побеги появляются слишком поздно осенью, их лучше обрезать, чтобы снизить риск замерзания растения.
Высаживайте при температуре от +7°C. Для посадки роз важно выбирать период, когда температура не опускается ниже +7°C, чтобы растения должны были адаптироваться.
Саженцы с открытой корневой системой рекомендуется прикопать в землю во временное место. Весной, когда станет теплее, их можно будет пересадить на постоянное место.
Если вы живете в регионе с суровыми зимами, позаботьтесь о дополнительном укрытии саженцев роз.
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