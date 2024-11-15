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Как спасти розы, проросшие еще в ноябре — план ухода

15 ноября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Что делать, если розы проросли еще в ноябре — советы опытных садоводов
Уход за розами осенью. Коллаж: Новини.LIVE
Александра Ткачук - Редактор

При хранении или транспортировке на купленных саженцах роз могут появиться новые побеги. Это вполне нормально, но растениям нужна ваша помощь, чтобы успешно адаптироваться к новым условиям.

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Уход за молодыми побегами на саженцах роз

Для того чтобы розы успешно перезимовали, их молодые побеги должны быть достаточно крепкими. Если они останутся тонкими и слабыми, зима может стать губительной.

Как обрезать молодые побеги:

  1. Используйте секатор. Срезайте все молодые побеги, оставляя небольшие пни по 0,5 см. Это позволяет сохранить почки замещения, которые весной дадут новые, здоровые веточки.
  2. Не выламывайте побеги руками. Вручную выламывание побегов может повредить почки замещения и нарушить вегетационный цикл растения.
  3. Проверяйте состояние побегов. Если новые побеги появляются слишком поздно осенью, их лучше обрезать, чтобы снизить риск замерзания растения.

Высаживайте при температуре от +7°C. Для посадки роз важно выбирать период, когда температура не опускается ниже +7°C, чтобы растения должны были адаптироваться.

Саженцы с открытой корневой системой рекомендуется прикопать в землю во временное место. Весной, когда станет теплее, их можно будет пересадить на постоянное место.

Если вы живете в регионе с суровыми зимами, позаботьтесь о дополнительном укрытии саженцев роз.

 

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