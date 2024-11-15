Що робити, якщо троянди проросли ще у листопаді — поради досвідчених садівників

Догляд за трояндами восени. Колаж: Новини.LIVE

Під час зберігання або транспортування на куплених саджанцях троянд можуть з'явитися нові пагони. Це цілком нормально, але рослинам потрібна ваша допомога, щоб успішно адаптуватися до нових умов.

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Догляд за молодими пагонами на саджанцях троянд

Для того, щоб троянди успішно перезимували, їх молоді пагони повинні бути достатньо міцними. Якщо вони залишаться тонкими та слабкими, зима може стати для них згубною.

Як обрізати молоді пагони:

Використовуйте секатор. Зрізайте всі молоді пагони, залишаючи невеликі пеньки по 0,5 см. Це дозволяє зберегти бруньки заміщення, які навесні дадуть нові, здорові гілочки. Не виламуйте пагони руками. Вручну виламування пагонів може пошкодити бруньки заміщення та порушити вегетаційний цикл рослини. Перевіряйте стан пагонів. Якщо нові пагони з'являються занадто пізно восени, їх краще обрізати, щоб знизити ризик замерзання рослини.

Висаджуйте при температурі від +7°C. Для посадки троянд важливо обирати період, коли температура не опускається нижче +7°C, щоб рослини мали час адаптуватися.

Саджанці з відкритою кореневою системою рекомендується прикопати в землю на тимчасове місце. Навесні, коли потеплішає, їх можна буде пересадити на постійне місце.

Якщо ви живете в регіоні з суворими зимами, подбайте про додаткове укриття саджанців троянд.

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