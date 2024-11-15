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Як врятувати троянди, які проросли ще у листопаді — план догляду

15 листопада 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Що робити, якщо троянди проросли ще у листопаді — поради досвідчених садівників
Догляд за трояндами восени. Колаж: Новини.LIVE
Олександра Ткачук - Редактор

Під час зберігання або транспортування на куплених саджанцях троянд можуть з'явитися нові пагони. Це цілком нормально, але рослинам потрібна ваша допомога, щоб успішно адаптуватися до нових умов. 

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Що робити, якщо троянди проросли та як доглядати за рослиною перед настанням холодів, дізнавайтесь у нашій статті. 

Догляд за молодими пагонами на саджанцях троянд

Для того, щоб троянди успішно перезимували, їх молоді пагони повинні бути достатньо міцними. Якщо вони залишаться тонкими та слабкими, зима може стати для них згубною.

Як обрізати молоді пагони:

  1. Використовуйте секатор. Зрізайте всі молоді пагони, залишаючи невеликі пеньки по 0,5 см. Це дозволяє зберегти бруньки заміщення, які навесні дадуть нові, здорові гілочки.
  2. Не виламуйте пагони руками. Вручну виламування пагонів може пошкодити бруньки заміщення та порушити вегетаційний цикл рослини.
  3. Перевіряйте стан пагонів. Якщо нові пагони з'являються занадто пізно восени, їх краще обрізати, щоб знизити ризик замерзання рослини.

Висаджуйте при температурі від +7°C. Для посадки троянд важливо обирати період, коли температура не опускається нижче +7°C, щоб рослини мали час адаптуватися.

Саджанці з відкритою кореневою системою рекомендується прикопати в землю на тимчасове місце. Навесні, коли потеплішає, їх можна буде пересадити на постійне місце.

Якщо ви живете в регіоні з суворими зимами, подбайте про додаткове укриття саджанців троянд.

 

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Нагадаємо,  ми писали, коли садити айстри в листопаді та як правильно це зробити.

Також ділимося з вами корисною порадою, як розмножити лаванду восени легко та просто.

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