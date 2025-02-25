Как можно укоренить черенки растений — эффективные народные средства, советы

Женщина, которая укореняет черенки растений. Фото: скриншот с YouTube

Укоренять черенки растений можно, используя препараты из магазина, но лучше и дешевле будет применять домашние методы. Эксперты рассказали, как можно заставить черенки растений пустить корни без добавления искусственных фитогормонов.

Об этом рассказывают на канале Classy Flowers в YouTube.

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Использование ивы

В состав любой ивы входит много фитогормонов, поэтому этот способ считается эффективным для укоренения черенков растений. Чтобы получить гормоны, срежьте свежие ветки этого дерева и поставьте в воду. Уже через несколько дней вы заметите корешки. В этой воде также можно оставить отростки где-то на одни сутки, а затем перенести их в чистую емкость с марганцовкой.

Процесс укоренения черенков растений. Фото: скриншот с YouTube

Обычное алоэ

В состав алоэ входят ферменты и фитогормоны, которые нужны для образования корней. Обрежьте нижние листочки этого растения и перебейте их в блендере, затем залейте две столовые ложки алоэ одним литром воды комнатной температуры. Поместите туда черенки, а затем перенесите их в чистую воду на подоконник.

Обычные дрожжи

В состав дрожжей входит много фитогормонов и ферментов, которые нужны для корней. Для приготовления раствора замочите 0,5 столовой ложки дрожжей в теплой воде и залейте примерно таким же количеством сахара на один литр воды. Поместите туда ростки на 24 часа.

Сырой мед

Возьмите одну ложку сырого меда и размешайте его в одном литре фильтрованной воды комнатной температуры. Затем замочите черенки в этой воде примерно на одни сутки, после чего можете переставить их в воду с марганцовкой и поместить на подоконник.

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