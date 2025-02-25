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Як укорінити живці рослин народними засобами — поради

25 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна укорінити живці рослин — ефективні народні засоби, поради
Жінка, яка вкорінює живці рослин. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Вкорінювати живці рослин можна, використовуючи препарати з магазину, але краще і дешевше буде застосовувати домашні методи. Експерти розповіли, як можна змусити живці рослин пустити коріння без додавання штучних фітогормонів.

Про це розповідають на каналі Classy Flowers в YouTube.

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Використання верби

До складу будь-якої верби входить багато фітогормонів, тому цей спосіб вважається ефективним для укорінення живців рослин. Щоб отримати гормони, зріжте свіжі гілки цього дерева і поставте у воду. Вже за кілька днів ви помітите корінці. У цій воді також можна залишити відростки десь на одну добу, а потім перенести їх у чисту ємність з марганцівкою.

Укоренение черенков
Процес укорінення живців рослин. Фото: скриншот з YouTube

Звичайне алое

До складу алое входять ферменти і фітогормони, які потрібні для утворення коренів. Обріжте нижні листочки цієї рослини і перебийте їх у блендері, потім залийте дві столові ложки алое одним літром води кімнатної температури. Помістіть туди живці, а потім перенесіть їх у чисту воду на підвіконня.

Звичайні дріжджі

До складу дріжджів входить багато фітогормонів і ферментів, які потрібні для коренців. Для приготування розчину замочіть 0,5 столової ложки дріжджів у теплій воді та залийте десь такою самою кількістю цукру на один літр води. Помістіть туди паростки на 24 години.

Сирий мед

Візьміть одну ложку сирого меду і розмішайте його в одному літрі фільтрованої води кімнатної температури. Потім замочіть живці в цій воді приблизно на одну добу, після чого можете переставити їх у воду з марганцівкою і помістити на підвіконня.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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