Как ухаживать за гиацинтами до и после цветения — простые советы

Девушка ухаживает за гиацинтами. Фото: freepik.com

Гиацинты — невероятно яркие цветы, имеющие насыщенный аромат. Они сразу создают весеннее настроение, поэтому неудивительно, что их так часто дарят именно на 8 марта. Однако после праздника обладательницы этой красоты сталкиваются с проблемой: цветы быстро вянут, а само растение теряет декоративность. Это происходит из-за неправильного ухода, ведь гиацинты имеют особые потребности.

Чтобы значительно продлить жизнь гиацинтов и сохранить невероятную красоту растения, следует придерживаться определенных правил. Как же правильно ухаживать за цветами, чтобы они радовали вас долго, пишет издание The Spruce.

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Гиацинты — многолетние луковичные растения, которые могут расти не только в саду, но и в помещении. Если вы получили этот цветок в подарок и хотите сохранить его, важно создать ему оптимальные условия для роста и развития. Обязательно учитывайте следующее:

1. Освещение

Гиацинты очень светолюбивые растения. Лучшее место для них — подоконник с ярким рассеянным светом. Зимой или ранней весной растение можно подсвечивать лампами дневного света. А вот в жаркую погоду цветок важно защитить от прямых солнечных лучей.

2. Температура и влажность

Оптимальная температура для цветения гиацинта — от +15 до +20°C. Как отмечают садоводы, хранение в прохладном месте продлит время цветения. Цветок не терпит перегрева, поэтому его следует держать подальше от отопительных приборов.

Также стоит избегать сквозняков, хотя умеренное проветривание пойдет ему на пользу. В дополнительном увлажнении гиацинты не нуждаются, однако чрезмерная сухость воздуха может вызвать засыхание бутонов.

Девушка поливает гиацинты. Фото: freepik.com

3. Полив и подкормка

Поливать гиацинт нужно аккуратно, не допуская попадания воды на луковицу и листья. Вода должна быть отстоянной или дождевой, комнатной температуры. Поливать следует почву по краям горшка. А один раз за сезон можно внести удобрение для луковичных растений.

4. Пересадка

Купленный в магазине гиацинт обычно находится в компактном горшке, причем его луковица может немного выступать над поверхностью почвы. Это создает иллюзию, что растению не хватает места. На самом же деле во время цветения гиацинт питается запасами, содержащимися в его луковице, поэтому размер горшка не влияет на здоровье цветка. Пересаживать его в период цветения не нужно!

Мужчина держит горшок с гиацинтами. фото: freepik.com

Прогнозировать сколько продержится цветущий гиацинт довольно сложно, поскольку неизвестно на какой день цветения он куплен. В целом продолжительность цветения у него небольшая, примерно две недели.

Как ухаживать за гиацинтом после цветения

Если вы относитесь к гиацинтам как к однолетним растениям, просто выбросьте луковицы и почву, когда они отцветут. Если вы хотите посадить луковицы на открытом воздухе, поставьте горшки в темное прохладное место, пока листья не засохнут.

Когда гиацинт отцвел, необходимо постепенно уменьшать полив, чтобы листья засохли естественным путем. Луковица в этот период накапливает питательные вещества, поэтому не стоит обрезать листья раньше времени.

После засыхания листьев луковицу нужно извлечь из почвы, просушить и хранить в темном прохладном месте до осенней посадки в саду.

Луковицы не зацветут в первый сезон на открытом воздухе, но как только они пройдут следующий период зимнего охлаждения, они будут цвести два или три года.

Кот сидит возле гиацинтов. Фото: google.com

Важно: гиацинты содержат алкалоидные соединения, токсичные для людей и животных. Поэтому работайте с растением в перчатках и держите его в недоступном для животных месте.

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