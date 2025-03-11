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Як продовжити життя гіацинтів після 8 березня — прості поради

11 березня 2025 07:43
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як доглядати за гіацинтами до і після цвітіння — прості поради
Дівчина доглядає за гіацинтами. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Гіацинти — неймовірно яскраві квіти, що мають насичений аромат. Вони одразу створюють весняний настрій, тож не дивно, що їх так часто дарують саме на 8 березня. Однак, після свята власниці цієї краси стикаються з проблемою: квіти швидко в'януть, а сама рослина втрачає декоративність. Це відбувається через неправильний догляд, адже гіацинти мають особливі потреби.

Щоб значно продовжити життя гіацинтів і зберегти неймовірну красу рослини, слід дотримуватися певних правил. Як же ж правильно доглядати за квітами, щоб вони радували вас довго, пише видання The Spruce.

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Гіацинти — багаторічні цибулинні рослини, які можуть рости не лише в саду, а й у приміщенні. Якщо ви отримали цю квітку у подарунок та бажаєте зберегти її, важливо створити їй оптимальні умови для росту та розвитку. Обов'язково враховуйте наступне: 

1. Освітлення

Гіацинти дуже світлолюбні рослини. Найкраще місце для них — підвіконня з яскравим розсіяним світлом. Взимку або ранньою весною рослину можна підсвічувати лампами денного світла. А от у спекотну погоду квітку важливо захистити від прямих сонячних променів.

2. Температура та вологість

Оптимальна температура для цвітіння гіацинта — від +15 до +20°C. Як наголошують садівники, зберігання в прохолодному місці продовжить час цвітіння. Квітка не терпить перегріву, тому її слід тримати якомога далі від опалювальних приладів.

Також варто уникати протягів, хоча помірне провітрювання піде їй на користь. Додаткового зволоження гіацинти не потребують, проте надмірна сухість повітря може викликати засихання бутонів.

 

Як доглядати за гіацинтом після цвітіння
Дівчина поливає гіацинти. Фото: freepik.com

3. Полив та підживлення

Поливати гіацинт потрібно акуратно, не допускаючи потрапляння води на цибулину та листя. Вода повинна бути відстояною або дощовою, кімнатної температури. Поливати слід ґрунт по краях горщика. А один раз за сезон можна внести добриво для цибулинних рослин.

4. Пересадка

Куплений у магазині гіацинт зазвичай знаходиться в компактному горщику, причому його цибулина може трохи виступати над поверхнею ґрунту. Це створює ілюзію, що рослині бракує місця. Насправді ж під час цвітіння гіацинт живиться запасами, що містяться в його цибулині, тому розмір горщика не впливає на здоров'я квітки. Пересаджувати її в період цвітіння не потрібно!

 

Як доглядати за гіацинтами до і після цвітіння — прості поради
Чоловік тримає горщик з гіацинтами. Фото: freepik.com

Прогнозувати скільки протримається квітучий гіацинт досить складно, оскільки невідомо на який день цвітіння він куплений. Загалом же тривалість цвітіння у нього невелика, приблизно два тижні.

Як доглядати за гіацинтом після цвітіння

Якщо ви ставитеся до гіацинтів як до однорічних рослин, просто викиньте цибулини й ґрунт, коли вони відцвітуть. Якщо ви хочете посадити цибулини на відкритому повітрі, поставте горщики в темне прохолодне місце, поки листя не засохне. 

Коли гіацинт відцвів, необхідно поступово зменшувати полив, щоб листя засохло природним шляхом. Цибулина в цей період накопичує поживні речовини, тому не варто обрізати листя завчасно.

Після засихання листя цибулину потрібно витягнути з ґрунту, просушити та зберігати у темному прохолодному місці до осінньої посадки в саду. 

Цибулини не зацвітуть у перший сезон на відкритому повітрі, але як тільки вони пройдуть наступний період зимового охолодження, вони цвістимуть два або три роки.

 

Дізнайтеся, як правильно доглядати за гіацинтами після 8 березня
Кіт сидить біля гіацинтів. Фото: google.com

Важливо: гіацинти містять алкалоїдні сполуки, токсичні для людей та тварин. Тому працюйте з рослиною в рукавичках та тримайте її у недоступному для тварин місці.

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