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Как приготовить полезное удобрение для цветов из банановых шкурок

29 октября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как приготовить удобрение для цветов из банановых шкурок — советы садоводов
Девушка держит банан в руке. Фото: pexels.com
Александра Ткачук - Редактор

Мало кто знает, но банановые шкурки — настоящее сокровище для растений. Вместо того чтобы их выбрасывать, можно создать эффективное удобрение для комнатных цветов и садовых культур. Ведь остатки этого фрукта богаты калием, фосфором и другими элементами, которые укрепляют растения, улучшают их рост и стимулируют цветение.

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Как приготовить удобрение для цветов из банановых шкурок

Подкормка из банановых шкурок — простой, бюджетный и натуральный способ улучшить качество почвы, а методов приготовления такой подкормки есть несколько:

1. Закапывание шкурок в грунт

Мелко нарезанные банановые шкурки можно закопать глубоко в грунт. Такое удобрение будет постепенно разлагаться, выделяя полезные элементы, питающие растения и защищающие от грибковых болезней.

 

Как приготовить удобрение для цветов из бананов.
Свежая кожура от банана. Фото: depositphotos.com

2. Опрыскивание из банановых шкурок и яичной скорлупы

Чтобы приготовить удобрение для опрыскивания, возьмите:

  • высушенные и перемолотые банановые шкурки — 4 шт.;
  • перемолотую яичную скорлупу — 2 ч. л.;
  • магнезию — 20 г;
  • воду — 900 мл.

Все ингредиенты нужно тщательно смешать с водой. Жидкостью опрыскивают растения раз в неделю.

3. "Компост" из банановых шкурок и цитрусовой цедры

Измельчите банановую кожуру вместе с цедрой апельсина или лимона, наполните ими банку на треть, добавьте 1 ложку сахара и залейте теплой водой. Смесь настаивайте 21 день, периодически перемешивая. Процеженную жидкость разбавляйте водой в пропорции 1:20 и используйте раз в месяц для подкормки.

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