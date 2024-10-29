Как приготовить удобрение для цветов из банановых шкурок — советы садоводов

Девушка держит банан в руке. Фото: pexels.com

Мало кто знает, но банановые шкурки — настоящее сокровище для растений. Вместо того чтобы их выбрасывать, можно создать эффективное удобрение для комнатных цветов и садовых культур. Ведь остатки этого фрукта богаты калием, фосфором и другими элементами, которые укрепляют растения, улучшают их рост и стимулируют цветение.

Читайте также:

Предлагаем вам узнать о трех методах подкормки растений удобрением из банановой кожуры.

Как приготовить удобрение для цветов из банановых шкурок

Подкормка из банановых шкурок — простой, бюджетный и натуральный способ улучшить качество почвы, а методов приготовления такой подкормки есть несколько:

1. Закапывание шкурок в грунт

Мелко нарезанные банановые шкурки можно закопать глубоко в грунт. Такое удобрение будет постепенно разлагаться, выделяя полезные элементы, питающие растения и защищающие от грибковых болезней.

Свежая кожура от банана. Фото: depositphotos.com

2. Опрыскивание из банановых шкурок и яичной скорлупы

Чтобы приготовить удобрение для опрыскивания, возьмите:

высушенные и перемолотые банановые шкурки — 4 шт.;

перемолотую яичную скорлупу — 2 ч. л.;

магнезию — 20 г;

воду — 900 мл.

Все ингредиенты нужно тщательно смешать с водой. Жидкостью опрыскивают растения раз в неделю.

3. "Компост" из банановых шкурок и цитрусовой цедры

Измельчите банановую кожуру вместе с цедрой апельсина или лимона, наполните ими банку на треть, добавьте 1 ложку сахара и залейте теплой водой. Смесь настаивайте 21 день, периодически перемешивая. Процеженную жидкость разбавляйте водой в пропорции 1:20 и используйте раз в месяц для подкормки.

Раньше мы писали, как превратить лук в универсальное удобрение за три минуты.

Напомним, мы рассказывали, какие ошибки при применении пепла допускают начинающие огородники чаще всего.

Также делимся полезным советом, когда и почему мульчирование опилками может навредить почве и растениям.