Як приготувати добриво для квітів з бананових шкірок — поради садівників

Дівчина тримає банан у руці. Фото: pexels.com

Мало хто знає, але бананові шкірки — справжній скарб для рослин. Замість того, щоб їх викидати, можна створити ефективне добриво для кімнатних квітів і садових культур. Адже залишки цього фрукта багаті калієм, фосфором та іншими елементами, що зміцнюють рослини, покращують їх ріст та стимулюють цвітіння.

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Як приготувати добриво для квітів з бананових шкірок

Підгодівля з бананових шкірок — простий, бюджетний і натуральний спосіб поліпшити якість ґрунту, а методів приготування такої підгодівлі є декілька:

1. Закопування шкірок у ґрунт

Дрібно нарізані бананові шкірки можна закопати глибоко у ґрунт. Таке добриво поступово розкладатиметься, виділяючи корисні елементи, що живлять рослини та захищають від грибкових хвороб.

Свіжа шкірка від банану. Фото: depositphotos.com

2. Обприскування з бананових шкірок та яєчної шкаралупи

Щоб приготувати добриво для обприскування, візьміть:

висушені та перемелені бананові шкірки — 4 шт.;

перемелену яєчну шкаралупу — 2 ч. л.;

магнезію — 20 г;

воду — 900 мл.

Усі інгредієнти необхідно ретельно змішати з водою. Рідиною оприскують рослини раз на тиждень.

3. "Компост" з бананових шкірок та цитрусової цедри

Подрібніть бананові шкірки разом з цедрою апельсина або лимона, наповніть ними банку на третину, додайте 1 ложку цукру і залийте теплою водою. Суміш настоюйте 21 день, періодично перемішуючи. Проціджену рідину розводьте водою у пропорції 1:20 та використовуйте раз на місяць для підгодівлі.

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