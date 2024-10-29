Як приготувати добриво для квітів з бананових шкірок — поради садівників

Як приготувати найкорисніше добриво для квітів з бананових шкірок
Мало хто знає, але бананові шкірки — справжній скарб для рослин. Замість того, щоб їх викидати, можна створити ефективне добриво для кімнатних квітів і садових культур. Адже залишки цього фрукта багаті калієм, фосфором та іншими елементами, що зміцнюють рослини, покращують їх ріст та стимулюють цвітіння.
Пропонуємо вам дізнатися про три методи підгодівлі рослин добривом з бананової шкірки.
Як приготувати добриво для квітів з бананових шкірок
Підгодівля з бананових шкірок — простий, бюджетний і натуральний спосіб поліпшити якість ґрунту, а методів приготування такої підгодівлі є декілька:
1. Закопування шкірок у ґрунт
Дрібно нарізані бананові шкірки можна закопати глибоко у ґрунт. Таке добриво поступово розкладатиметься, виділяючи корисні елементи, що живлять рослини та захищають від грибкових хвороб.
2. Обприскування з бананових шкірок та яєчної шкаралупи
Щоб приготувати добриво для обприскування, візьміть:
- висушені та перемелені бананові шкірки — 4 шт.;
- перемелену яєчну шкаралупу — 2 ч. л.;
- магнезію — 20 г;
- воду — 900 мл.
Усі інгредієнти необхідно ретельно змішати з водою. Рідиною оприскують рослини раз на тиждень.
3. "Компост" з бананових шкірок та цитрусової цедри
Подрібніть бананові шкірки разом з цедрою апельсина або лимона, наповніть ними банку на третину, додайте 1 ложку цукру і залийте теплою водою. Суміш настоюйте 21 день, періодично перемішуючи. Проціджену рідину розводьте водою у пропорції 1:20 та використовуйте раз на місяць для підгодівлі.
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