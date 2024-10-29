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Як приготувати найкорисніше добриво для квітів з бананових шкірок

29 жовтня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як приготувати добриво для квітів з бананових шкірок — поради садівників
Дівчина тримає банан у руці. Фото: pexels.com
Олександра Ткачук - Редактор

Мало хто знає, але бананові шкірки — справжній скарб для рослин. Замість того, щоб їх викидати, можна створити ефективне добриво для кімнатних квітів і садових культур. Адже залишки цього фрукта багаті калієм, фосфором та іншими елементами, що зміцнюють рослини, покращують їх ріст та стимулюють цвітіння.

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Як приготувати добриво для квітів з бананових шкірок

Підгодівля з бананових шкірок — простий, бюджетний і натуральний спосіб поліпшити якість ґрунту, а методів приготування такої підгодівлі є декілька: 

1. Закопування шкірок у ґрунт

Дрібно нарізані бананові шкірки можна закопати глибоко у ґрунт. Таке добриво поступово розкладатиметься, виділяючи корисні елементи, що живлять рослини та захищають від грибкових хвороб.

 

Як приготувати добриво для квітів із бананів
Свіжа шкірка від банану. Фото: depositphotos.com

2. Обприскування з бананових шкірок та яєчної шкаралупи

Щоб приготувати добриво для обприскування, візьміть:

  • висушені та перемелені бананові шкірки — 4 шт.;
  • перемелену яєчну шкаралупу — 2 ч. л.;
  • магнезію — 20 г;
  • воду — 900 мл. 

Усі інгредієнти необхідно ретельно змішати з водою. Рідиною оприскують рослини раз на тиждень. 

3. "Компост" з бананових шкірок та цитрусової цедри

Подрібніть бананові шкірки разом з цедрою апельсина або лимона, наповніть ними банку на третину, додайте 1 ложку цукру і залийте теплою водою. Суміш настоюйте 21 день, періодично перемішуючи. Проціджену рідину розводьте водою у пропорції 1:20 та використовуйте раз на місяць для підгодівлі.

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