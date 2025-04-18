Как посадить ранние сорта кабачков в апреле 2025 — когда это лучше делать, советы дачникам

Человек, который собирает урожай кабачков. Фото: Pinterest

Каждый опытный дачник знает, что кабачки быстро растут и дают хороший урожай лишь в том случае, если их правильно посадить и ухаживать за ними. Узнайте, как правильно сажать ранние сорта этих овощей в апреле 2025 года, чтобы собрать первый урожай за короткий промежуток времени.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда лучше сажать ранние сорта кабачков в апреле 2025 года

Чтобы получить большой и вкусный урожай кабачков, стоит обратиться за помощью к лунному календарю. Согласно ему, самыми благоприятными днями для посадки кабачков в апреле этого года считаются такие даты, как:

22-24 апреля

29-31 апреля

Выращенный урожай кабачков на огороде. Фото: Decorexpro

Как правильно сажать ранние сорта кабачков

Шаг 1 — выбор участка на огороде

Запомните, что кабачки лучше выращивать под солнечными лучами и в тепле, поэтому участок для посадки этих овощей нужно выбирать тщательно. Опытные дачники рекомендуют сажать кабачки на солнце, где сухо, а почва рыхлая и плодородная.

Ни в коем случае не сажайте эти овощи в низинах с застоем влаги, ведь так они не дадут хорошего урожая. Лучше сажать кабачки там, где до этого росли такие растения, как:

Капуста

Картошка

Чеснок

Лук

Шаг 2 — подготовка почвы

Прежде, чем сажать кабачки, обязательно подкормите почву навозом или перегноем. Это поможет улучшить плодородие земли и ускорит прогревание, благодаря чему вы можете собрать первый урожай на две-три недели раньше.

Шаг 3 — посадка кабачков

Перед посадкой кабачков стоит замочить их семена в теплой воде на 12 часов, чтобы ускорить прорастание. Сажать кабачки нужно на глубине в три-четыре сантиметра и так, чтобы расстояние между растениями составляло более 70 сантиметров. Это улучшит вентиляцию и защитит культуру от риска развития грибковых болезней.

Посев семян кабачков на огороде. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, где на огороде лучше сажать кабачки для хорошего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя сажать рядом с кабачками на огороде.

Также мы сообщали о том, что посадить возле кабачков, чтобы защитить их от вредителей.