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Як правильно садити ранні сорти кабачків у квітні 2025 — поради

18 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як посадити ранні сорти кабачків у квітні 2025 — коли це краще робити, поради дачникам
Людина, яка збирає врожай кабачків. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен досвідчений дачник знає, що кабачки швидко ростуть і дають гарний врожай лише в тому випадку, якщо їх правильно посадити і доглядати їх. Дізнайтеся, як правильно садити ранні сорти цих овочів у квітні 2025 року, щоб зібрати перший врожай за короткий проміжок часу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли краще садити ранні сорти кабачків у квітні 2025 року

Щоб отримати великий і смачний врожай кабачків, варто звернутися по допомогу до місячного календаря. Згідно з ним, найсприятливішими днями для посадки кабачків у квітні цього року вважаються такі дати, як:

  • 22-24 квітня
  • 29-31 квітня
Кабачок
Вирощений врожай кабачків на городі. Фото: Decorexpro

Як правильно садити ранні сорти кабачків

Крок 1 — вибір ділянки на городі

Запам’ятайте, що кабачки краще вирощувати під сонячними променями і в теплі, тому ділянку для посадки цих овочів потрібно обирати ретельно. Досвідчені дачники рекомендують садити кабачки на сонці, де сухо, а ґрунт пухкий і родючий.

Ні в якому разі не садіть ці овочі в низинах із застоєм вологи, адже так вони не дадуть гарного врожаю. Краще садити кабачки там, де до цього росли такі рослини, як:

  • Капуста
  • Картопля
  • Часник
  • Цибуля

Крок 2 — підготовка ґрунту 

Перш, ніж садити кабачки, обов’язково підживіть ґрунт гноєм або перегноєм. Це допоможе покращити родючість землі та прискорить прогрівання, завдяки чому ви можете зібрати перший врожай на два-три тижні раніше.

Крок 3 — посадка кабачків

Перед посадкою кабачків варто замочити їхнє насіння в теплій воді на 12 годин, щоб прискорити проростання. Садити кабачки потрібно на глибині в три-чотири сантиметра і так, щоб відстань між рослинами становила більше 70 сантиметрів. Це покращить вентиляцію і захистить культуру від ризику розвитку грибкових хвороб. 

Семена кабачков
Посів насіння кабачків на городі. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, де на городі краще садити кабачки для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, що не можна садити поруч із кабачками на городі. 

Також ми повідомляли про те, що посадити біля кабачків, щоб захистити їх від шкідників.

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