Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Дом Как правильно ухаживать за душистым горошком для пышного цветения

Как правильно ухаживать за душистым горошком для пышного цветения

Ua en ru
Дата публикации 21 мая 2025 01:12
Как можно вырастить красивый душистый горошек — советы садоводам
Яркие цветы душистого горошка на клумбе. Фото: Freepik

Душистый горошек — это не о еде, а об одних из самых романтичных цветов в саду, но для красивого цветения необходимо правильно ухаживать за ними. Опытные садоводы рассказали, как можно вырастить красивые растения и что для этого нужно делать с первых дней.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Каждый дачник с опытом скажет, что душистый горошек пахнет, будто те духи, поэтому неудивительно, что его любят выращивать. Эти изящные цветы появляются весной и радуют глаз невероятной палитрой оттенков, начиная от белых, заканчивая фиолетовыми.

Однако, чтобы достичь невероятных эффектов, стоит ухаживать за рассадой этих растений с самого начала. А чтобы не допустить ошибки и вырастить красивый душистый горошек, необходимо знать, как именно это нужно делать.

Душистый горошек
Душистый горошек во время цветения в саду. Фото: Pinterest

Как ухаживать за душистым горошком, чтобы он вырос красивым

Когда лучше сеять

Дачники с опытом рекомендуют сеять это растение в период с октября по январь. Причем, выращивать душистый горошек можно как в открытом грунте, так и в домашних условиях, используя специальные контейнеры или горшки.

Как подготовить семена

Этот цветок имеет толстую оболочку, поэтому перед посадкой нужно оставить семена в теплой воде на всю ночь. Это поможет вам ускорить процесс прорастания семян душистого горошка.

Где и когда сажать

Душистый горошек лучше сажать там, куда светит солнце, а почва хорошо дренирована. Запомните, что это растение любит расти в прохладных условиях, поэтому лучше его сажать весной или в начале лета. Тем не менее, душистый горошек не любит жару, поэтому в августе он обычно отмирает.

Как поддержать рост

Чтобы поддержать это растение в процессе роста, установите опоры или сетку, ведь это вьющееся растение. Также регулярно поливайте цветы, но ни в коем случае не заливайте их.

Напомним, мы писали о том, когда и как правильно обрезать ирисы, чтобы они пышно цвели.

Ранее мы рассказывали о том, какой цветок стоит посадить возле смородины, чтобы защитить ее от муравьев.

Также мы сообщали о том, почему бутоны роз начали темнеть и что с этим делать.

растения цветы советы сад душистый горошек
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /