Как можно вырастить красивый душистый горошек — советы садоводам

Как правильно ухаживать за душистым горошком для пышного цветения
Душистый горошек — это не о еде, а об одних из самых романтичных цветов в саду, но для красивого цветения необходимо правильно ухаживать за ними. Опытные садоводы рассказали, как можно вырастить красивые растения и что для этого нужно делать с первых дней.
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Каждый дачник с опытом скажет, что душистый горошек пахнет, будто те духи, поэтому неудивительно, что его любят выращивать. Эти изящные цветы появляются весной и радуют глаз невероятной палитрой оттенков, начиная от белых, заканчивая фиолетовыми.
Однако, чтобы достичь невероятных эффектов, стоит ухаживать за рассадой этих растений с самого начала. А чтобы не допустить ошибки и вырастить красивый душистый горошек, необходимо знать, как именно это нужно делать.
Как ухаживать за душистым горошком, чтобы он вырос красивым
Когда лучше сеять
Дачники с опытом рекомендуют сеять это растение в период с октября по январь. Причем, выращивать душистый горошек можно как в открытом грунте, так и в домашних условиях, используя специальные контейнеры или горшки.
Как подготовить семена
Этот цветок имеет толстую оболочку, поэтому перед посадкой нужно оставить семена в теплой воде на всю ночь. Это поможет вам ускорить процесс прорастания семян душистого горошка.
Где и когда сажать
Душистый горошек лучше сажать там, куда светит солнце, а почва хорошо дренирована. Запомните, что это растение любит расти в прохладных условиях, поэтому лучше его сажать весной или в начале лета. Тем не менее, душистый горошек не любит жару, поэтому в августе он обычно отмирает.
Как поддержать рост
Чтобы поддержать это растение в процессе роста, установите опоры или сетку, ведь это вьющееся растение. Также регулярно поливайте цветы, но ни в коем случае не заливайте их.
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