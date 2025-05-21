Как можно вырастить красивый душистый горошек — советы садоводам

Яркие цветы душистого горошка на клумбе. Фото: Freepik

Душистый горошек — это не о еде, а об одних из самых романтичных цветов в саду, но для красивого цветения необходимо правильно ухаживать за ними. Опытные садоводы рассказали, как можно вырастить красивые растения и что для этого нужно делать с первых дней.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Каждый дачник с опытом скажет, что душистый горошек пахнет, будто те духи, поэтому неудивительно, что его любят выращивать. Эти изящные цветы появляются весной и радуют глаз невероятной палитрой оттенков, начиная от белых, заканчивая фиолетовыми.

Однако, чтобы достичь невероятных эффектов, стоит ухаживать за рассадой этих растений с самого начала. А чтобы не допустить ошибки и вырастить красивый душистый горошек, необходимо знать, как именно это нужно делать.

Душистый горошек во время цветения в саду. Фото: Pinterest

Как ухаживать за душистым горошком, чтобы он вырос красивым

Когда лучше сеять

Дачники с опытом рекомендуют сеять это растение в период с октября по январь. Причем, выращивать душистый горошек можно как в открытом грунте, так и в домашних условиях, используя специальные контейнеры или горшки.

Как подготовить семена

Этот цветок имеет толстую оболочку, поэтому перед посадкой нужно оставить семена в теплой воде на всю ночь. Это поможет вам ускорить процесс прорастания семян душистого горошка.

Где и когда сажать

Душистый горошек лучше сажать там, куда светит солнце, а почва хорошо дренирована. Запомните, что это растение любит расти в прохладных условиях, поэтому лучше его сажать весной или в начале лета. Тем не менее, душистый горошек не любит жару, поэтому в августе он обычно отмирает.

Как поддержать рост

Чтобы поддержать это растение в процессе роста, установите опоры или сетку, ведь это вьющееся растение. Также регулярно поливайте цветы, но ни в коем случае не заливайте их.

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