Як можна виростити гарний запашний горошок — поради садівникам

Яскраві квіти запашного горошку на клумбі. Фото: Freepik

Запашний горошок — це не про їжу, а про одних з найромантичніших квітів у саду, але для гарного цвітіння необхідно правильно доглядати їх. Досвідчені садівники розповіли, як можна виростити красиві рослини і що для цього потрібно робити з перших днів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Кожен дачник із досвідом скаже, що запашний горошок пахне, ніби ті парфуми, тому не дивно, що його люблять вирощувати. Ці витончені квіти з’являються навесні та тішать око неймовірною палітрою відтінків, починаючи від білих, закінчуючи фіолетовими.

Однак, щоб досягти неймовірних ефектів, варто доглядати розсаду цих рослин із самого початку. А щоб не припуститися помилки і виростити гарний запашний горошок, необхідно знати, як саме це потрібно робити.

Запашний горошок під час цвітіння в саду. Фото: Pinterest

Як доглядати запашний горошок, щоб він виріс красивим

Коли краще сіяти

Дачники з досвідом рекомендують сіяти цю рослину в період з жовтня до січня. Причому, вирощувати запашний горошок можна як у відкритому ґрунті, так і в домашніх умовах, використовуючи спеціальні контейнери чи горщики.

Як підготувати насіння

Ця квітка має товсту оболонку, тому перед посадкою потрібно залишити насіння в теплій воді на всю ніч. Це допоможе вам прискорити процес проростання насіння запашного горошку.

Де і коли садити

Запашний горошок краще садити там, куди світить сонце, а ґрунт добре дренований. Запам’ятайте, що ця рослина любить рости в прохолодних умовах, тому краще її садити навесні або на початку літа. Проте, запашний горошок не любить спеку, тому в серпні він зазвичай відмирає.

Як підтримати ріст

Щоб підтримати цю рослину в процесі росту, встановіть опори або сітку, адже це витка рослина. Також регулярно поливайте квіти, але в жодному разі не заливайте їх.

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