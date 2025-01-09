Как вывести блох и крыс из курятника — эффективные народные методы

Как избавиться от блох и крыс в курятнике народными методами
К сожалению, наличие блох и крыс в курятнике — это обычное дело, но с ними надо как можно быстрее бороться. Мы рассказываем о народных методах, которые помогут быстро и эффективно вывести паразитов из курятника и, тем самым, спасти кур от этих вредителей.
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Как народными методами можно избавиться от блох в курятнике
Если вы заметили, что куры стали нервными, начали быстро худеть и чрезмерно "купаться" в песке, на их теле появились расчесанные места, а количество яиц внезапно уменьшилось, будьте уверены — у них завелись блохи.
Чтобы убрать эту проблему, сделайте ванночки из золы, посыпьте ею емкости и полы, чтобы куры избавились от блох. Еще можно разложить по периметру и в гнездах полынь, чайное дерево или эфирные масла лаванды. Еще одним методом будет опрыскивание курятника настойкой из листьев грецкого ореха, пижмы или тысячелистника.
Как народными методами можно избавиться от крыс в курятнике
Мята
Запомните, что крысы терпеть не могут резкого аромата мяты, поэтому разложите свежие листья этого растения или используйте эфирное масло мяты в курятнике там, куда могут залезть крысы. В углах можете разложить кусочки ткани в мятном масле.
Деревянная зола и известь
Посыпьте порошком из золы и извести пол в курятнике, особое внимание уделите местам вдоль стен и возможных лазеек. Крысы не ходят по такой смеси, ведь они могут обжечь свои лапы.
Места в курятнике, куда могут залезть крысы, лучше залить монтажной пеной, а если через эти отверстия проходит воздух, поставьте там решетки. Это поможет вам быстро избавиться от грызунов в курятнике.
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