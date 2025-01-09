Як вивести бліх і щурів з курника — ефективні народні методи

Декілька домашніх курей у курнику. Фото: Pinterest

На жаль, наявність бліх і щурів у курнику — це звичайна справа, але з ними треба якнайшвидше боротися. Ми розповідаємо про народні методи, які допоможуть швидко та ефективно вивести паразитів з курнику і, тим самим, врятувати курей від цих шкідників.

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Якщо ви помітили, що кури стали нервовими, почали швидко худнути і надмірно "купатися" в піску, на їхньому тілі з’явилися розчесані місця, а кількість яєць раптово зменшилася, будьте впевнені — у них завелися блохи.

Щоб прибрати цю проблему, зробіть ванночки із золи, посипте нею ємності та підлоги, щоб кури позбулися бліх. Ще можна розкласти по периметру і в гніздах полин, чайне дерево або ефірні олії лаванди. Ще одним методом буде обприскування курнику настоянкою з листя волоського горіха, пижми або деревію.

Одна блішка на тілі. Фото: Planet Natural

Як народними методами можна позбутися щурів у курнику

М’ята

Запам’ятайте, що щури терпіти не можуть різкого аромату м’яти, тому розкладіть свіже листя цієї рослини або використайте ефірну олію м’яти в курнику там, куди можуть залізти щури. В кутах можете розкласти шматочки тканини в м’ятній олії.

Деревна зола і вапно

Посипте порошком із золи та вапна підлогу в курнику, особливу увагу приділіть місцям вздовж стін і можливих лазівок. Щури не ходять по такій суміші, адже вони можуть обпекти свої лапи.

Місця в курнику, куди можуть залізти щури, краще залити монтажною піною, а якщо через ці отвори проходить повітря, поставте там решітки. Це допоможе вам швидко позбутися гризунів у курнику.

Два щура біля яєць в курнику. Фото: Pinterest

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