Чим нагодувати курей взимку, щоб вони активно неслися — поради

Домашні кури, які гуляють надворі. Фото: Justdial

У деяких господарів взимку не несуться кури, тому доводиться сидіти без домашніх яєць, а в магазинах зараз вони коштують чимало. Але фахівці розповіли, що необхідно додати до зимового раціону домашніх птахів, щоб вони регулярно неслися і водночас не збільшували свою вагу.

Про це розповідають на каналі "Господарство як моє хобі" в YouTube.

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Дуже часто взимку люди, в яких є домашні кури, стикаються з такою проблемою, як відсутність яєць. Цьому є декілька причин, серед яких неякісне харчування, погане освітлення, неправильне розташування гнізд тощо.

Домашні кури різних порід у курнику. Фото: скриншот з YouTube

Але якщо знати шляхи вирішення цієї проблеми, можна виправити цю ситуацію. Фахівці пояснили, що повинно обов’язково бути в раціоні курей взимку, щоб вони активно несли великі домашні яйця гарної якості та, водночас, не запливали жиром.

Що потрібно додати в зимовий раціон курей

Український фермер радить висипати в якусь ємність ячмінь, пшеницю і овес в рівних частинах, а потім все це залити водою і поставити варитися на вогонь. У готову суміш додати макуху, трохи сої і гарбуз у подрібненому вигляді.

Приготовлена суміш для годування курей. Фото: скриншот з YouTube

Причому, робити цю суміш можна одразу на три або чотири тижні, час від часу підсипаючи її курям. Це допомагає птахам отримувати якісне харчування і корисні вітаміни, а ще тримати свою вагу в нормальному стані.

Все це впливає на те, як часто домашні кури нестимуть яйця і по скільки штук можна буде збирати в курнику. Просто приготуйте суміш з перелічених зверху інгредієнтів і годуйте нею своїх птахів в зимову пору року, щоб покращити їхнє здоров’я і змусити нестися в холоди.

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