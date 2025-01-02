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Гніздо буде повне яєць — чим треба нагодувати курей взимку

2 січня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чим нагодувати курей взимку, щоб вони активно неслися — поради
Домашні кури, які гуляють надворі. Фото: Justdial
Христина Кучугурна - Редактор

У деяких господарів взимку не несуться кури, тому доводиться сидіти без домашніх яєць, а в магазинах зараз вони коштують чимало. Але фахівці розповіли, що необхідно додати до зимового раціону домашніх птахів, щоб вони регулярно неслися і водночас не збільшували свою вагу.

Про це розповідають на каналі "Господарство як моє хобі" в YouTube.

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Дуже часто взимку люди, в яких є домашні кури, стикаються з такою проблемою, як відсутність яєць. Цьому є декілька причин, серед яких неякісне харчування, погане освітлення, неправильне розташування гнізд тощо.

Куры
Домашні кури різних порід у курнику. Фото: скриншот з YouTube

Але якщо знати шляхи вирішення цієї проблеми, можна виправити цю ситуацію. Фахівці пояснили, що повинно обов’язково бути в раціоні курей взимку, щоб вони активно несли великі домашні яйця гарної якості та, водночас, не запливали жиром.

Що потрібно додати в зимовий раціон курей 

Український фермер радить висипати в якусь ємність ячмінь, пшеницю і овес в рівних частинах, а потім все це залити водою і поставити варитися на вогонь. У готову суміш додати макуху, трохи сої і гарбуз у подрібненому вигляді.

Смесь
Приготовлена суміш для годування курей. Фото: скриншот з YouTube

Причому, робити цю суміш можна одразу на три або чотири тижні, час від часу підсипаючи її курям. Це допомагає птахам отримувати якісне харчування і корисні вітаміни, а ще тримати свою вагу в нормальному стані. 

Все це впливає на те, як часто домашні кури нестимуть яйця і по скільки штук можна буде збирати в курнику. Просто приготуйте суміш з перелічених зверху інгредієнтів і годуйте нею своїх птахів в зимову пору року, щоб покращити їхнє здоров’я і змусити нестися в холоди. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна обігріти домашніх курей в зимову пору року. 

Раніше ми розповідали про те, які породи домашніх курей несуть найбільше яєць. 

Також ми повідомляли про те, чому кури відкладають яйця за межами гнізда.

птиці зима поради яйця курка курник

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