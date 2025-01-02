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Гнездо будет полно яиц — чем нужно накормить кур зимой

2 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем накормить кур зимой, чтобы они активно неслись — советы
Домашние куры, гуляющие на улице. Фото: Justdial
Кристина Кучугурная - Редактор

У некоторых хозяев зимой не несутся куры, поэтому приходится сидеть без домашних яиц, а в магазинах сейчас они стоят немало. Но специалисты рассказали, что необходимо добавить в зимний рацион домашних птиц, чтобы они регулярно неслись и, в то же время, не увеличивали свой вес.

Об этом рассказывают на канале "Господарство як моє хобі" в YouTube.

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Очень часто зимой люди, у которых есть домашние куры, сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие яиц. Этому есть несколько причин, среди которых некачественное питание, плохое освещение, неправильное расположение гнезд и т.д.

Куры
Домашние куры разных пород в курятнике. Фото: скриншот с YouTube

Но если знать пути разрешения этой проблемы, можно исправить эту ситуацию. Специалисты объяснили, что должно обязательно быть в рационе кур зимой, чтобы они активно несли большие домашние яйца хорошего качества и, в то же время, не заплывали жиром.

Что нужно добавить в зимний рацион кур

Украинский фермер советует высыпать в какую-то емкость ячмень, пшеницу и овес в равных частях, а затем все это залить водой и поставить вариться на огонь. В готовую смесь добавить жмых, немного сои и тыкву в измельченном виде.

Смесь
Приготовленная смесь для кормления кур. Фото: скриншот с YouTube

Причем, делать эту смесь можно сразу на три или четыре недели, время от времени подсыпая ее курам. Это помогает птицам получать качественное питание и полезные витамины, а еще держать свой вес в нормальном состоянии.

Все это влияет на то, как часто домашние куры будут нести яйца и по сколько штук можно будет собирать в курятнике. Просто приготовьте смесь из перечисленных сверху ингредиентов и кормите ею своих птиц в зимнее время года, чтобы улучшить их здоровье и заставить нестись в холода.

Напомним, мы писали о том, как можно обогреть домашних кур в зимнее время года.

Раньше мы рассказывали о том, какие породы домашних кур несут больше яиц.

Также мы сообщали о том, почему куры откладывают яйца вне гнезда.

птицы зима советы яйца курица курятник

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