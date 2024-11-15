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Как подготовить хризантемы к зиме — секрет пышной клумбы

15 ноября 2024 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Как правильно подготовить хризантемы к зиме — правила и советы садоводов
Садовод срезает свежие хризантемы. Фото: alamy.com
Александра Ткачук - Редактор

Хризантемы — настоящие королевы осенних клумб, и чтобы они продолжали радовать своим цветением в следующем году, важно правильно подготовить эти цветы к зиме. Зимовка хризантем включает обрезку, подготовку почвы, а также защиту от морозов.

Узнайте, как правильно подготовить хризантемы к зиме, чтобы растение радовало вас пышным цветением в следующем сезоне.

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Как подготовить хризантемы к зиме — обрезка и подкормка

Правильная подготовка хризантем к зиме обеспечит вам здоровые, сильные растения, которые снова расцветут в следующем сезоне, украшая ваш сад пышным цветением.

Садоводы выделяют два типа хризантем:

  1. Зимующие в открытом грунте сорта — такие хризантемы не нуждаются в выкапывании, но их необходимо правильно обрезать и укрыть.
  2. Сорта, требующие хранения в прохладном помещении, эти растения выкапывают, сохраняя их в подвалах или других прохладных местах.

Как правильно обрезать хризантемы осенью

Обрезка является обязательной процедурой, независимо от типа зимовки. В открытом грунте обрезанные кусты удобнее укрывать от морозов, а для зимующих в подвале хризантем обрезка снижает риск повреждения побегов во время хранения.

Обрезку производят после наступления осенних холодов, когда растения завершают активный рост. Побеги следует срезать, оставляя веточки высотой 10-15 см. Это позволит защитить основу куста и молодые побеги, которые могут начать появляться перед наступлением сильных морозов.

 

Как подготовить хризантемы к зиме: обрезка и удобрение
Пышные хризантемы в саду. Фото: shutterstock.com

Как укрывать зимующие в почве хризантемы

Чтобы предотвратить застой воды у корней, насыпьте землю вокруг основания куста. Когда температура существенно снизится (в ноябре или декабре), необходимо укрыть хризантемы агроволокном, полиэтиленовой пленкой или хвойными ветвями, чтобы предотвратить подмерзание растений.

Почему важно удобрять перед зимовкой

Подкормка осенью способствует накоплению растениями питательных веществ, необходимых для роста осенью. Внесите фосфорно-калийные удобрения для укрепления корневой системы.

 

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