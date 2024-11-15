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Як підготувати хризантеми до зими — секрет пишної клумби

15 листопада 2024 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Як правильно підготувати хризантеми до зими — правила та поради садівників
Садівник зрізає свіжі хризантеми. Фото: alamy.com
Олександра Ткачук - Редактор

Хризантеми — справжні королеви осінніх клумб, і щоб вони продовжували радувати своїм цвітінням наступного року, важливо правильно підготувати ці квіти до зими. Зимівля хризантем включає обрізку, підготовку ґрунту, а також захист від морозів. 

Дізнайтеся, як правильно підготувати хризантеми до зими, щоб рослина радувала вас пишним цвітінням наступного сезону. 

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Як підготувати хризантеми до зими — обрізка та підживлення

Правильна підготовка хризантем до зими забезпечить вам здорові, сильні рослини, які знову розквітнуть наступного сезону, прикрашаючи ваш сад пишним цвітінням.

Садівники виділяють два типи хризантем:

  1. Сорти, що зимують у відкритому ґрунті — такі хризантеми не потребують викопування, але їх необхідно правильно обрізати та вкрити.
  2. Сорти, що потребують зберігання в прохолодному приміщенні — ці рослини викопують, зберігаючи їх у підвалах чи інших прохолодних місцях.

Як правильно обрізати хризантеми восени 

Обрізка є обов'язковою процедурою незалежно від типу зимівлі. У відкритому ґрунті обрізані кущі зручніше вкривати від морозів, а для тих хризантем, що зимують у підвалі, обрізка знижує ризик пошкодження пагонів під час зберігання.

Обрізку проводять після настання осінніх холодів, коли рослини завершують активний ріст. Пагони слід зрізати, залишаючи гілочки заввишки 10-15 см. Це дасть змогу захистити основу куща та молоді пагони, які можуть почати з'являтися перед настанням сильних морозів.

 

Як підготувати хризантеми до зими: обрізка та добриво
Пишні хризантеми у саду. Фото: shutterstock.com

Як укривати хризантеми, що зимують у ґрунті

Щоб запобігти застою води біля коренів, насипте землю навколо основи куща. Коли температура суттєво знизиться (у листопаді чи грудні), необхідно вкрити хризантеми агроволокном, поліетиленовою плівкою або хвойними гілками, щоб запобігти підмерзанню рослин.

Чому важливо удобрювати перед зимівлею

Підживлення восени сприяє накопиченню рослинами поживних речовин, необхідних для росту восени. Внесіть фосфорно-калійні добрива для зміцнення кореневої системи.

 

Раніше ми розповідали, що робити, якщо троянди проросли та як доглядати за рослиною перед настанням холодів.

Нагадаємо, ми писали, як правильно доглядати за півоніями, чим підживлювати різні сорти та яким чином пасинкувати.

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