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Как можно защитить бытовую технику от скачков напряжения

20 ноября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Что делать, чтобы бытовая техника не перегорала от скачков напряжения — как ее защитить
Женщина возле микроволновки, которая загорелась. Фото: House Digest
Кристина Кучугурная - Редактор

Наверняка у всех людей дома иногда бывает так, что начинает "прыгать" напряжение, из-за чего некоторые приборы выходят из строя. Узнайте, какими эффективными способами можно защитить бытовую технику, чтобы она не испортилась от изменения уровня напряжения.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Выключение приборов из розетки

Чтобы уберечь приборы от скачков напряжения, прежде всего, выключайте их из розетки, если вы так часто ими не пользуетесь. Например, если вы редко стираете что-то в стиральной машинке, отключайте ее от электросети. Особенно это необходимо тогда, когда вы куда-нибудь надолго выходите из дома.

Выключение из розетки
Выключение устройства из розетки. Фото: Loopings

Использование стабилизатора или реле напряжения

Когда реле видит изменение напряжения, оно отключает все приборы, после чего подает сигналы, что можно снова включить технику. Что касается стабилизатора, он помогает держать уровень напряжения на нужном уровне и защищает бытовую технику от перегорания.

Реле напряжения
Использование реле напряжения дома. Фото: скриншот с YouTube

Приобретение генератора

Если у вас частный дом, тогда вам лучше приобрести генератор, но есть такие генераторы, которые подходят также для квартир. Когда у вас выключают электроэнергию или начинает "прыгать" напряжение, тогда используйте приобретенный генератор в качестве источника дополнительного питания, чтобы ваша жизнь не останавливалась без света.

Генератор
Дизельный генератор во дворе. Фото: Pinterest

Установка устройства бесперебойного питания

Это популярное автоматическое устройство помогает бытовым приборам, подключенным к нему, работать какой-то период от аккумулятора. Он очень удобный в условиях частых отключений электроэнергии или постоянных перепадов напряжения.

Устройство бесперебойного питания
Использование устройства бесперебойного питания. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно зарядить свой мобильный телефон, если отключили свет.

Раньше мы рассказывали о том, какими устройствами можно пользоваться без электроэнергии.

Также мы сообщали о том, как можно сделать свечу из картофеля, чтобы она долго светила.

электроэнергия советы эффективные способы бытовая техника приборы напряжение

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