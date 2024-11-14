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Як із картоплі зробити свічку — корисні поради для українців

14 листопада 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Як зробити свічку з картоплі в домашніх умовах — корисні поради
Три свічки з картоплі та олії. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

На жаль, з наближенням зими в Україні можуть повернутися графіки вимкнення світла через російські обстріли, тому варто мати вдома свічки. Дізнайтеся, як можна з легкістю зробити свічку своїми руками, використовуючи звичайну картоплю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Звичайно, будь-які свічки не можуть замінити повноцінне світло вдома, однак вони можуть забезпечити більше затишку вдома і хоча б трохи освітити кімнату. Пропонуємо вам створити свічку зі звичайної картоплі своїми руками — з цим впораються навіть діти. 

Свечка
Запалена свічка з картоплі. Фото: скриншот з YouTube

Щоб не витрачати шалені гроші на придбання великої кількості свічок у магазині, дізнайтеся, як їх можна створити в домашніх умовах і які інгредієнти знадобляться для цього.

Свічка з картоплі власноруч — як її зробити

Щоб створити свічку в домашніх умовах, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Олія — 100 мілілітрів
  • Картопля
  • Невелика глибока ємність
  • Гніт (наприклад, мотузка з рослинних або штучних волокон) — п’ять-шість сантиметрів
  • Сірники або запальничка 

Спочатку залийте олію у глибоку ємність, потім опустіть туди гніт і протягніть другий його кінець крізь отвір у картоплі так, щоб закріпити його над олією. Залишається лише підпалити гніт. Таким чином, олія, яка піднімається гнотом доверху, починає розгоратися і дає освітлення.

Свечки из картофеля
Три свічки з картоплі на дошці. Фото: скриншот з YouTube

Чи довго горітиме ця свічка

Якщо ви візьмете таку кількість інгредієнтів, свічка з картоплі горітиме до шести годин. Але запам’ятайте, що частина мотузки над олією не повинна бути занадто довгою. Зазвичай над картоплею вистачає 0,5 сантиметрів.

Нагадаємо, ми писали про те, як зробити свічку з маргарину в домашніх умовах. 

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