У мережі показали лайфхак, як дешево обігріти оселю

Людина налаштовує опалення. Фото: Pexels

У соціальній мережі TikTok показали лайфхак, як дешево обігріти квартиру. Для цього знадобляться лише два предмети.

Відео опублікували в TikTok.

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Для лайфхаку потрібні глиняний горщик для квітів та звичайна свічка. Горщик потрібно розмістити на цеглинах над свічкою. Це створить достатній простір для циркуляції повітря. Після цього потрібно зачекати, поки глиняний горщик прогріється. Він почне "опалювати" навколишнє середовище.

"Можливо, це вже є у вас вдома. Один глиняний квітковий горщик і свічка забезпечать обігрівом одну кімнату, якщо у вас немає тепла", – йдеться у відео.

Люди у коментарях пишуть:

використовував це два роки тому, коли у лютому в Техасі стався крижаний апокаліпсис;

це працює. Я використав його в Чикаго, коли було мінус 30 і на декілька годин зникла електроенергія.

Нагадаємо, у КМДА повідомили про відсутність постачання опалення та гарячої води у деяких районах столиці. Це пов'язано з технічними роботами Київтеплоенерго на теплоджерелі.

Також ми писали, що МВС України звернулося до громадян з рекомендаціями щодо підготовки до можливих перебоїв у подачі електроенергії, які можуть бути спричинені обстрілами противника щодо української енергетичної інфраструктури в холодну пору року. Взимку Росія може значно активізувати обстріл, через що багато українців можуть залишитися без світла та опалення.