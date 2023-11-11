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В сети показали лайфхак, как дешево обогреть дом

11 ноября 2023 18:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали лайфхак, как дешево обогреть дом
Человек настраивает отопление. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В социальной сети TikTok показали лайфхак, как дешево обогреть квартиру. Для этого понадобятся всего два предмета.

Видео опубликовали в TikTok.

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Обогрев дома

Для лайфхака нужен глиняный цветочный горшок и обычная свеча. Горшок нужно разместить на кирпичах над свечой. Это создаст достаточное пространство для циркуляции воздуха. После этого нужно подождать, пока глиняный горшок прогреется. Он начнет "отапливать" окружающую среду.

"Возможно, это уже есть у вас дома. Один глиняный цветочный горшок и свеча обеспечат обогревом одну комнату, если у вас нет тепла", — говорится в видео.

Люди в комментариях пишут:

  • использовал это два года назад, когда в феврале в Техасе произошел ледяной апокалипсис;
  • это работает. Я использовал его в Чикаго, когда было минус 30, и на несколько часов исчезла электроэнергия.

Напомним, в КГГА сообщили об отсутствии поставок отопления и горячей воды в некоторых районах столицы. Это связано с техническими работами Киевтеплоэнерго на теплоисточнике.

Также мы писали, что МВД Украины обратилось к гражданам с рекомендациями по подготовке к возможным перебоям в подаче электроэнергии, которые могут быть вызваны обстрелами противника украинской энергетической инфраструктуры в холодное время года. Зимой Россия может значительно активизировать обстрел, из-за чего многие украинцы могут остаться без света и отопления.

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