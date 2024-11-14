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Как из картофеля сделать свечку — полезные советы для украинцев

14 ноября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Как сделать свечку из картофеля в домашних условиях — полезные советы
Три свечки из картофеля и масла. Фото: скриншот с YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

К сожалению, с приближением зимы в Украине могут вернуться графики отключения света из-за российских обстрелов, поэтому стоит иметь дома свечи. Узнайте, как можно с легкостью сделать свечу своими руками, используя обычный картофель.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Конечно, любые свечи не могут заменить полноценный свет дома, однако они могут обеспечить больше уюта дома и хотя бы немного осветить комнату. Предлагаем вам создать свечу из обычного картофеля своими руками — с этим справятся даже дети.

Свеча
Зажженная свечка из картофеля. Фото: скриншот с YouTube

Чтобы не тратить огромные деньги на приобретение большого количества свечей в магазине, узнайте, как их можно создать в домашних условиях и какие ингредиенты понадобятся для этого.

Свечка из картофеля своими руками — как ее сделать

Чтобы создать свечку в домашних условиях, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Масло — 100 миллилитров
  • Картофель
  • Небольшая глубокая емкость
  • Гнет (например, веревка из растительных или искусственных волокон) — пять-шесть сантиметров
  • Спички или зажигалка

Сначала залейте масло в глубокую емкость, затем опустите туда гнет и протяните второй его конец через отверстие в картофеле так, чтобы закрепить его над маслом. Остается только поджечь гнет. Таким образом масло, которое поднимается по гнету наверх, начинает разгораться и дает освещение.

Свечи из картофеля
Три свечки с картофелем на доске. Фото: скриншот с YouTube

Долго ли будет гореть эта свеча

Если вы возьмете такое количество ингредиентов, свечка из картофеля будет гореть до шести часов. Но запомните, что часть веревки над растительным маслом не должна быть слишком длинной. Обычно над картофелем хватает 0,5 сантиметров.

Напомним, мы писали о том, как сделать свечку из маргарина в домашних условиях.

Раньше мы рассказывали о том, какие свечи лучше держать дома на случай отключения электроэнергии.

Также мы сообщали о том, как можно обогреть квартиру дешевыми способами.

электроэнергия лайфхаки советы свеча свет

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21:30 Офицер отказался от службы из-за больного ребенка — приговор суда

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