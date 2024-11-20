Що робити, щоб побутова техніка не перегорала від стрибків напруги — як її захистити

Жінка біля мікрохвильовки, яка загорілася. Фото: House Digest

Напевно, у всіх людей вдома час від часу буває так, що починає "стрибати" напруга, через що деякі прилади виходять з ладу. Дізнайтеся, якими ефективними способами можна захистити свою побутову техніку, щоб вона не зіпсувалася від зміни рівня напруги.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Найкращі методи захисту техніки від стрибків напруги

Вимкнення приладів з розетки

Щоб вберегти прилади від стрибків напруги, перш за все вимикайте їх з розетки, якщо ви так часто ними не користуєтеся. Наприклад, якщо ви рідко перете щось у пральній машинці, вимикайте її від електромережі. Особливо це необхідно тоді, коли ви кудись надовго виходите з дому.

Вимкнення приладу з розетки. Фото: Loopings

Використання стабілізатора або реле напруги

Коли реле бачить зміну напруги, воно вимикає всі прилади, після чого подає сигнали, що можна знову увімкнути техніку. Що стосується стабілізатора, то він допомагає тримати рівень напруги на потрібному рівні та захищає побутову техніку від перегорання.

Використання реле напруги вдома. Фото: скриншот з YouTube

Придбання генератора

Якщо у вас приватний будинок, тоді вам краще придбати генератор, але є й такі генератори, які підходять також для квартир. Коли у вас вимикають електроенергію або починає "стрибати" напруга, тоді використовуйте придбаний генератор як джерело додаткового живлення, щоб ваше життя не зупинялося без світла.

Дизельний генератор на подвір'ї. Фото: Pinterest

Встановлення пристрою безперебійного живлення

Цей популярний автоматичний пристрій допомагає побутовим приладам, які підключені до нього, працювати якийсь період від акумулятора. Він дуже зручний в умовах частих відключень електроенергії або постійних перепадів напруги.

Використання пристрою безперебійного живлення. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна зарядити свій мобільний телефон, якщо відключили світло.

Раніше ми розповідали про те, якими пристроями можна користуватися без електроенергії.

Також ми повідомляли про те, як можна зробити свічку з картоплі, щоб вона довго світила.