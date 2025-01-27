Как правильно выращивать овощи в мешках — полезные советы дачникам

Дачник, который выращивает картофель в мешке. Фото: House Digest

Если у вас нет большого огорода или свободного места на участке, есть замечательный способ выращивания растений. Опытные дачники рассказали, как правильно посадить овощи в мешках, чтобы они выросли ничем не хуже тех, которые посажены на вашем огороде.

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Выбор емкости

Прежде, чем сажать овощи в мешках, необходимо правильно подобрать емкости для выращивания. В специализированных магазинах есть большой выбор прочных мешков с дренажем. Можете приобрести их или же сэкономить и воспользоваться теми мешками, которые есть у вас дома.

Речь идет о полипропиленовых мешках из-под сахара или об обычных полиэтиленовых пакетах. Мешки прочные, но дорогие, а вот с пакетами здесь все наоборот — они дешевые, но слабые. Поэтому выбирайте те емкости, которые подойдут именно вам.

Выращивание огурцов в мешках. Фото: Pinterest

Количество грунта

В одну емкость влезает от 15 до 17 литров грунта, а этого достаточно, например, для одного саженца помидора. А вот огурцам вообще хватит десяти литров. В то же время, в целый неразрезанный пакет влезает до 50 литров грунта, но в нем нужно на дне сделать несколько отверстий, через которые будет выходить чрезмерное количество влаги.

Наполнение мешка для посадки овощей. Фото: Rayahien

Наполнение мешков

Опытные дачники категорически не советуют заполнять мешок обычным черноземом, ведь, во-первых, он тяжелый, во-вторых, в нем плохо развиваются корни растений, а в-третьих, он будет "душить" культуры, ведь им не будет хватать кислорода.

Поэтому лучше приготовить собственный питательный грунт, смешав в равных частях между собой такие удобрения, как:

Перегной-сипец, желательно коровяк

Лесной торф

Чернозем

Обычный песок

Заполняйте мешок не до самого верха, чтобы посадить туда растения, и примульчируйте их, например, бурьяном или перегнившей хвоей с шишками и ветками, слоем в пять-десять сантиметров. Можете также добавить древесную золу и 30-50 грамм минерального удобрения, например, азофоску или нитроаммофоску.

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