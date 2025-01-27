Як правильно вирощувати овочі у мішках — корисні поради дачникам

Дачник, який вирощує картоплю в мішку. Фото: House Digest

Якщо у вас немає великого городу або вільного місця на ділянці, є чудовий спосіб вирощування рослин. Досвідчені дачники розповіли, як правильно посадити овочі у мішках, щоб вони виросли нічим не гірші за ті, які посаджені на вашому городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Вибір ємності

Перш, ніж садити овочі у мішках, необхідно правильно підібрати ємності для вирощування. У спеціалізованих магазинах є великий вибір міцних мішків з дренажем. Можете придбати їх або ж зекономити і скористатися тими мішками, які є у вас вдома.

Йдеться про поліпропіленові мішки з-під цукру або про звичайні поліетиленові пакети. Мішки міцні, але дорогі, а ось з пакетами тут все навпаки — вони дешеві, але слабкі. Тому обирайте ті ємності, які підійдуть саме вам.

Вирощування огірків у мішках. Фото: Pinterest

Кількість ґрунту

В одну ємність влізає від 15 до 17 літрів ґрунту, а цього достатньо, наприклад, для одного саджанця помідора. А ось огіркам взагалі достатньо десяти літрів. Водночас, у цілий нерозрізаний пакет влізає до 50 літрів ґрунту, але в ньому потрібно на дні зробити кілька отворів, через які буде виходити надмірна кількість вологи.

Наповнення мішку для посадки овочів. Фото: Rayahien

Наповнення мішків

Досвідчені дачники категорично не радять заповнювати мішок звичайним чорноземом, адже, по-перше, він важкий, по-друге, у ньому погано розвивається коріння рослин, а по-третє, він "душитиме" культури, адже їм не вистачатиме кисню.

Тому краще приготувати власний поживний ґрунт, змішавши у рівних частинах між собою такі добрива, як:

Перегній-сипець, бажано коров’ячий

Лісовий торф

Чорнозем

Звичайний пісок

Заповнюйте мішок не до самого верху, щоб посадити туди рослини, і примульчуйте їх, наприклад, бур’яном або перегнившою хвоєю з шишками і гілками, шаром у п’ять-десять сантиметрів. Можете також додати деревну золу і 30-50 грамів мінерального добрива, наприклад, азофоску або нітроамофоску.

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