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Як можна виростити овочі у мішках — поради дачникам

27 січня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно вирощувати овочі у мішках — корисні поради дачникам
Дачник, який вирощує картоплю в мішку. Фото: House Digest
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо у вас немає великого городу або вільного місця на ділянці, є чудовий спосіб вирощування рослин. Досвідчені дачники розповіли, як правильно посадити овочі у мішках, щоб вони виросли нічим не гірші за ті, які посаджені на вашому городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як правильно вирощувати овочі у мішках

Вибір ємності 

Перш, ніж садити овочі у мішках, необхідно правильно підібрати ємності для вирощування. У спеціалізованих магазинах є великий вибір міцних мішків з дренажем. Можете придбати їх або ж зекономити і скористатися тими мішками, які є у вас вдома.

Йдеться про поліпропіленові мішки з-під цукру або про звичайні поліетиленові пакети. Мішки міцні, але дорогі, а ось з пакетами тут все навпаки — вони дешеві, але слабкі. Тому обирайте ті ємності, які підійдуть саме вам.

Мешки с огурцами
Вирощування огірків у мішках. Фото: Pinterest

Кількість ґрунту

В одну ємність влізає від 15 до 17 літрів ґрунту, а цього достатньо, наприклад, для одного саджанця помідора. А ось огіркам взагалі достатньо десяти літрів. Водночас, у цілий нерозрізаний пакет влізає до 50 літрів ґрунту, але в ньому потрібно на дні зробити кілька отворів, через які буде виходити надмірна кількість вологи.

Полив земли в мешках
Наповнення мішку для посадки овочів. Фото: Rayahien

Наповнення мішків

Досвідчені дачники категорично не радять заповнювати мішок звичайним чорноземом, адже, по-перше, він важкий, по-друге, у ньому погано розвивається коріння рослин, а по-третє, він "душитиме" культури, адже їм не вистачатиме кисню.

Тому краще приготувати власний поживний ґрунт, змішавши у рівних частинах між собою такі добрива, як:

  • Перегній-сипець, бажано коров’ячий
  • Лісовий торф
  • Чорнозем 
  • Звичайний пісок

Заповнюйте мішок не до самого верху, щоб посадити туди рослини, і примульчуйте їх, наприклад, бур’яном або перегнившою хвоєю з шишками і гілками, шаром у п’ять-десять сантиметрів. Можете також додати деревну золу і 30-50 грамів мінерального добрива, наприклад, азофоску або нітроамофоску.

Нагадаємо, ми писали про те, як треба садити кукурудзу на городі, щоб отримати гарний врожай. 

Раніше ми розповідали про те, що потрібно посадити біля буряка на городі для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, що треба посадити на розсаду в лютому 2025 року. 

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